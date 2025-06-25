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 | Selahattin Demirel

Altınova Belediye Başkanı Yasemin Fazlaca CHP'den istifa etti

AK Parti’ye geçeceği konuşulan Altınova Belediye Başkanı Yasemin Fazlaca, CHP'den istifa ettiğini açıkladı. Fazlaca, istifasının, partisi tarafından kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilmesinden önce olduğunu vurguladı.

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Altınova Belediye Başkanı Yasemin Fazlaca CHP'den istifa etti
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
25.06.2025
saat ikonu 21:54
|
GÜNCELLEME:
25.06.2025
saat ikonu 22:18

Yalova'da CHP'de AK Parti'ye geçeceği iddia edilen Altınova Belediye Başkanı Yasemin Fazlaca, partisinden istifa etti. Fazlaca'nın kararı, partinin kesin ihraç talebiyle disipline sevk etmesinden sonra geldi.

"SİSTEMATİK OLARAK YALNIZLAŞTIRILDIM"

Fazlaca süreçle ilgili bir açıklama yaparak partisiyle yaşadığı sıkıntılara değindi. Meclis üyeleri arasındaki güç savaşı nedeniyle problemler yaşadığını ve sistematik olarak kendisinin yalnızlaştırıldığını ifade etti.

Altınova Belediye Başkanı Yasemin Fazlaca CHP'den istifa etti

Bu süreçte CHP ilçe başkanını, ilçe yönetimini devirmek, istifaya zorlamak, yönetimi değiştirerek ele geçirmek için büyük mücadele yaşandığını anlatan Fazlaca, şunları kaydetti:

"Bu kişisel hırs ve egoların defaten üst yönetimlere aktarılmasına rağmen sadece dinleyici sıfatıyla hiçbir idari yaptırımda bulunmayan CHP Yalova İl Başkanlığı dün benimle ilgili bir kamuoyu paylaşımında bulunmuştur.

"İSTİFAMDAN SONRA OLMASI MANİDARDIR"

Bu paylaşımın sebebi benim dün sabah saat 9.30 itibariyle, CHP İlçe Başkanlığına partiden istifamı, e-devlet üzerinden verdiğim istifa beyanından sonra yapılmış olması manidardır. Bu kararım neticesinde Altınovalı hemşerilerim müsterih olsun, ben görevimin başındayım. Belediye hizmetlerimiz de aynı şekilde devam etmektedir."

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ETİKETLER
#yalova
#chp
#istifa
#Yasemin Fazlaca
#Altınova Belediye Başkanlığı
#Siyasi Kriz
#Politika
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