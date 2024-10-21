Anayasa açıklamasıyla tepki çeken İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu'ndan geri adım! 

21 Ekim 2024 23:28 - Güncelleme : 21 Ekim 2024 23:31

İstanbul Barosu Olağan Genel Kurulu'nda dün yapılan seçimlerde İbrahim Özden Kaboğlu başkan seçildi. Kaboğlu'nun seçilmesinin ardından Anayasa için sarf ettiği, "Değişmez maddelere olumlu anlamda dokunulabilir" sözleri gündem oldu. Kaboğlu o tepki çeken sözlerine açıklık getirdi.

Dün gerçekleşen İstanbul Barosu'nun başkanlığına 'Değişim İçin Avukatlar Grubu' adayı İbrahim Kaboğlu seçildi. 12 adaylı seçimi 7 bin 219 oyla kazanan Kaboğlu, seçilmesinin ardından Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın dokunulmaz maddeleri ile ilgili dikkat çeken sözler sarf etti.

Kaboğlu'nun sözlerine ABB Başkanı Mansur Yavaş​ ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu olmak çok kişi tepki gösterdi. Kaboğlu o sözlerinin ardından bugün bir kez daha açıklamalarda bulundu.

"SÖZLERİM SİYASİ ZEMİNE ÇEKİLDİ"

Söylediği sözlerin bağlamından koparıldığını ifade eden Kaboğlu, "20 Ekim akşamı İstanbul Barosu Olağan Genel Kurulu ardından hukukçulara yaptığım kısa değerlendirme sonrası, Anayasa’nın ilk dört maddesi üzerine bir karaçalma kampanyası başlatıldı.. Seçim sürecinde hakkımda yürütülen gerçek dışı söylemlere karşı yaptığım teknik açıklama, siyasi bir zemine çekilmiş bağlamından koparılmış ve anlaşılamamıştır." dedi.

"ANAYASA'NIN NET SAVUNUCUSUYUZ"

"İlk üç madde, ülke, toplum ve devlet üçlüsünü kucaklayan kurallar bütününün sacayağı olarak temeldir." diyen Kaboğlu, "Değiştirilmesinin teklifi dahi olanaksızdır. İfadelerimin kurucu irade ile sürekli çatışma içerisinde olan kişi ve kurumların beyanlarıyla ortaklaştırılması doğru ve iyi niyetli değildir. Bu konuda toplumdaki hassasiyetin farkındayım ve bu hassasiyetle ömrünü ülkede yapılan anayasal tahribata karşı koymakla geçirmiş, bu konuda bedeller ödemiş bir hukuk insanıyım. Bu itibarla, devraldığımız görevin de sorumluluğuyla, Anayasa’nın en net savunuculuğuna devam edeceğimiz gibi, avukatlık mesleğinin sorunlarını çözmek için çalışacağız ve genç meslektaşların gündemini gündemimiz yapacağız" dedi.