Anayasa Mahkemesi'nden 10 siyasi parti hakkında karar: Suç duyurusunda bulunulacak

02 Aralık 2024 05:01 - Güncelleme : 02 Aralık 2024 05:45

Anayasa Mahkemesi mali denetim kararları bulunan 10 siyasi parti hakkında karar verildi. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre başsavcılığa suç duyurusunda bulunulacak.

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Anayasa Mahkemesi​, 10 siyasi partiye ait mali denetim kararlarını Resmi Gazete'de yayımladı. Kararlara göre, İşçinin Kendi Partisi, As Parti, Doğuş Partisi, Gelişim ve Demokrasi Partisi, Sevgi ve Saygı Partisi, Liberal Parti, Güzel Parti, Anadolu Birliği Partisi, Turan Hareketi Partisi ve Tuğra Partisi'nin 2022​ yılına ait mali denetimleri yapıldı.

Yüksek Mahkeme, bu partilerin 2022 yılına ait kesin hesaplarında, Anayasa Mahkemesi'ne hesap verilebilir düzen oluşturulamaması ve gelir-giderin dışında işlemler yapılması nedeniyle denetim yapılamadığını belirtti. Ayrıca, Anayasa Mahkemesi, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’na göre, parti sorumluları hakkında yasal işlem yapılması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına oybirliğiyle karar verdi.