Ankara'da kritik Erdoğan-Aliyev zirvesi: 'Yeni hedef' masaya yatırılacak

10 Haziran 2024 12:11 - Güncelleme : 10 Haziran 2024 17:43

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine bugün Türkiye'ye geldi. İki liderin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yaklaşık 2 saat süren görüşmesi basına kapalı gerçekleşti.

Anadolu Ajansı'nda yer alan detaylara göre Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın davetine icabetle, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in, ülkemize çalışma ziyareti gerçekleştireceği kaydedilen açıklamada, "Ankara’da icra edilecek görüşmelerde, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek; işbirliğinin daha da derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacaktır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, görüşmelerde ikili münasebetlerin yanı sıra ayrıca güncel, bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulmasının da öngörüldüğü aktarıldı.

FİLİSTİN MESELESİ

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, 'Bağımsız bir Filistin devleti kurulmalı, Doğu Kudüs başkenti olmalıdır' demişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev görüşmesinde özellikle Gazze konusun uzunca masaya yatırılabilir.

İLİŞKİLERİN DÜNÜ VE BUGÜNÜ

Türkiye, 1991 yılında Azerbaycan'ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülke. İki ülke arasındaki diplomatik ilişkiler 14 Ocak 1992'de tesis edildi. O günden bu yana da sürekli gelişti. Türkiye'nin siyasi, askeri ve ekonomik tecrübeleri Azerbaycan'la paylaşıldı.

STRATEJİK MÜTTEFİKLİK

Azerbaycan'ın Karabağ zaferinin ardından Başkan Erdoğan'ın 15 Haziran 2021'de Şuşa'yı ziyaretiyle ilişkiler yeni bir boyut kazandı. Erdoğan, Azerbaycanlı mevkidaşı İlham Aliyev ile Şuşa Beyannamesi'ne imza attı. Böylece ilişkiler 'stratejik müttefiklik' seviyesine çıkarıldı.

KARŞILIKLI YATIRIMLAR 34 MİLYAR DOLARI AŞTI

İkili ticaret hacminde geçen yıl ilk kez 7 buçuk milyar dolara ulaşıldı. Karşılıklı yatırımlar 34 milyar doları aştı. Türk müteahhitlik firmaları Azerbaycan'da bugüne kadar yaklaşık 19 milyar dolar değerinde 526 proje üstlendi.

ORTAK ENERJİ VE ULAŞTIRMA PROJELERİ

Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru hattı, Bakü-Tiflis-Erzurum doğal gaz boru hattı, Türkiye ile Avrupa'ya doğal gaz iletimini sağlayan TANAP ve Bakü-Tiflis-Kars demir yolu hattı bunlardan başlıcaları.

Yeni hedef ise iki ülkeyi kara ve demir yoluyla birbirine bağlayacak Zengezur Koridoru'nun kısa sürede tamamlanması.

Türk Devletleri Teşkilatı'nın iki önemli ülkesi olan Türkiye-Azerbaycan iş birliğinin karşılıklı üst düzey ziyaretler ve yeni projelerle daha da geliştirilmesi planlanıyor.