AK Parti ile DEM Parti görüşmesi başladı

DEM Parti siyasi parti turlarına devam ediyor. Geçen hafta muhalefet partilerini ziyaret eden DEM heyeti, bu hafta ise Cumhur İttifakı ile bir araya geldi. Dün Milliyetçi Hareket Partisi ile görüşen DEM Parti, bugün de AK Parti'yi ziyaret ediyor. Görüşmelerin adresi ise Türkiye Büyük Millet Meclisi.

HEYETTE KİMLER VAR?

DEM Parti heyetinde Eş Genel Başkanlar Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları ile Grup Başkan Vekilleri Sezai Temelli ve Gülistan Kılıç Koçyiğit bulunuyor. DEM Parti'lileri karşılayan AK Parti heyetinde ise AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik yer aldı.

GÖRÜŞME SONRASI AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Görüşmenin ardından açıklama yapılması bekleniyor.