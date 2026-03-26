Asal Araştırma son seçim anketi! İki parti arasındaki fark 2,6 puan

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Gündemde henüz bir seçim olmamasına karşın araştırma şirketi çalışmalarını sürdürüyor.
ASAL Araştırma da bu kapsamda Mart 2026 tarihli seçim anketi yayımlandı. “Bu pazar milletvekili genel seçimi olsa oyunuzu hangi siyasi partiye verirsiniz?” sorusuna verilen cevaplar ortaya çıktı.
AK PARTİ İLK SIRADA
Araştırmaya göre, kararsız seçmenler dağıtıldıktan ilk sırada yüzde 34,6 ile AK Parti yer aldı. AK Parti'yi yüzde 32,0 ile CHP takip etti. İki parti arasındaki farkın 2,6 puan olduğu görüldü.
İşte ASAL'ın son anketinde oyların partilere göre dağılımı:
AK Parti:%34.6
CHP:%32.0
DEM Parti:%8.9
MHP:%8.2
İYİ Parti:%4.8
Zafer Partisi:%3.1
Yeniden Refah Partisi:%2.8
Anahtar Parti:%2.7
Türkiye İşçi Partisi:%1.0
Diğer:%1.9
ANKET KÜNYESİ
ASAL Araştırma'nın “Türkiye Siyasi Gündem Mart 2026 Araştırması” kapsamında çalışma, 9–16 Mart 2026 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Türkiye genelinde NUTS-2 sistemine göre belirlenen 26 ilde, 18 yaş ve üzeri toplam 2.000 kişiyle görüşüldü.