Asal'ın Mart ayı seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar! Cumhurbaşkanlığı yarışında son durum

Mart 2025’te yapılan son seçim anketi, siyasetin nabzını tutmak isteyenler için dikkat çekici veriler sunuyor. Asal Araştırma tarafından gerçekleştirilen çalışmada, “Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa kime oy verirsiniz?” sorusuna verilen yanıtlar, yarışın hangi isimler arasında geçtiğini ve seçmenin nabzının nasıl attığını ortaya koyuyor.

Asal Araştırma’nın Mart 2025 tarihinde yaptığı son kamuoyu yoklaması, Cumhurbaşkanlığı seçimlerine dair seçmen eğilimlerini ortaya koydu. Türkiye genelinde 2.000 kişiyle gerçekleştirilen ankette katılımcılara, “Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa aşağıda okuyacağım isimlerden hangisini Cumhurbaşkanı olarak görmek istersiniz?” sorusu yöneltildi.

ERDOĞAN İLK SIRADA

Anket sonuçlarına göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 31,2 ile ilk sırada yer aldı. Erdoğan, mevcut görevini sürdüren lider olarak önemli bir seçmen desteğine sahip görünüyor. Katılımcıların yaklaşık üçte birinin desteğini alması, Erdoğan’ın siyaset sahnesindeki güçlü konumunu koruduğuna işaret ediyor.

İkinci sırada yüzde 25,5 ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş bulunuyor. Yavaş’ı yüzde 22,0 oranıyla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu izliyor. Her iki ismin de özellikle büyükşehirlerdeki yönetim tecrübeleriyle öne çıktığı görülüyor.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel ise yüzde 4,3’lük destek aldı. “Başka biri” diyenlerin oranı yüzde 5,2 olurken, “Fikrim yok / Cevap yok / Hiçbiri” şeklinde yanıt verenlerin oranı yüzde 11,8 olarak ölçüldü.

Anket verileri, kamuoyunda en çok konuşulan siyasi isimlerin başında halen Recep Tayyip Erdoğan’ın geldiğini gösterdi.

https://x.com/AsalArastirma/status/1908841379360288867