Asgari ücret için CHP'den 'olağanüstü' hamle! Özgür Özel grev çağrısı yapmıştı

25 Aralık 2024 11:49 - Güncelleme : 25 Aralık 2024 11:57

CHP Merkez Yönetim Kurulu, asgari ücret gündemiyle dün genel gev çağrısı yapan Genel Başkan Özgür Özel önderliğinde olağanüstü toplandı. Toplantıda flaş kararlara imza atılması bekleniyor.

İşsizlik maaşı asgari ücret sonrası belli oldu! 2025 yılı en yüksek ve en düşük işsizlik ödeneği

İşsizlik maaşı asgari ücret sonrası belli oldu! 2025 yılı en yüksek ve en düşük işsizlik ödeneği

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Merkez Yönetim Kurulu (MYK), asgari ücret gündemiyle olağanüstü toplandı. Genel Başkan Özgür Özel'in liderlik ettiği CHP Genel Merkezindeki toplantı, saat 11.00'de başladı.

GREV ÇAĞRISI SONRASI GÖZLER ÖZGÜR ÖZEL'DE

2025 yılı asgari ücret tutarının 22 bin 104 lira olarak belirlenmesi sonrası, CHP lideri Özgür Özel işçilere grev çağrısında bulunmuştu. Özel ardından da asgari ücret için ilgili izlenecek yol haritasını belirlemek üzere CHP MYK'yı olağanüstü toplantıya davet etmişti.

ÖZGÜR ÖZEL NE DEMİŞTİ?

Özgür Özel daha önce yaptığı açıklamalarda asgari ücret için taleplerinin 30 bin lira olduğunu açıklamıştı. Özel dün yaptığı son açıklamada ise asgari ücret zammının enflasyon karşısında yetersiz kaldığını savunarak, “İlk verildiği ocak ayından bu yana hayat pahalılığı karşısında en az 7 bin lira eriyen asgari ücrete 5 bin lira zam yaptılar. Asgari ücretlinin enflasyonu yüzde 80, TÜİK enflasyonu bile yüzde 47 iken, milyonlarca asgari ücretliyi enflasyona ezdirdiler” demişti.