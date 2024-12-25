Asgari ücret için Mustafa Destici çağrı yaptı! "Bu rakamın üzerine çıkarılmalı"

25 Aralık 2024 15:14 - Güncelleme : 25 Aralık 2024 15:27

Sürpriz bir kararla dün toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu asgari ücreti 22 bin 104 lira olarak belirledi. Asgari ücrete ilişkin değerlendirmelerde bulunan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Bu karar düzeltilerek, asgari ücret, 2024'te gerçekleşecek enflasyon da göz önüne alınarak artış yüzde 50 oranında belirlenmeli ve net asgari ücret 25 bin liranın üzerine çıkarılmalıdır." dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici​ partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Dün açıklanan asgari ücrete ilişkin açıklamalar yapan Destici düzenlediği basın toplantısında dün açıklanan asgari ücret​ rakamına da değinen Destici, "Net asgari ücret 25 bin liranın üzerine çıkarılmalıdır" dedi.

Desticini sözlerine şöyle devam etti; "Kasım sonu yıllık enflasyonun yüzde 47 oranında gerçekleştiği, tüm çalışan ve emeklilerin maaşlarının yaklaşık bu oranda artacağı, yine kiralara yüzde 60, tüm vergi, resim, harçlara yüzde 43,93 oranında zam yapıldığı bir dönemde, asgari ücretin yüzde 30 oranında artırılması, en hafifi ile 'hakkaniyetsiz', 'adaletsiz' ve 'yetersiz' olmuştur. Asgari ücrete mahkum çalışan kardeşlerimizin de beklentilerini karşılamaktan uzak kalmıştır." dedi.

"NET ASGARİ ÜCRET 25 BİN LİRANIN ÜZERİNE ÇIKARILMALIDIR"

Kirada oturan asgari ücretli çalışanların yaşamlarını idame ettirmesinin zor olduğunu vurgulayan Destici, "Bu karar düzeltilerek, asgari ücret, 2024'te gerçekleşecek enflasyon​ da göz önüne alınarak artış yüzde 50 oranında belirlenmeli ve net asgari ücret 25 bin liranın üzerine çıkarılmalıdır." diye konuştu.

Mustafa Destici, emeklilerin de aynı problemleri yaşadığına dikkati çekerek, "Özellikle kök maaş kavramı üzerinden belirlenen emekli maaşlarının, bugünün hayat şartları ve enflasyonun karşısında geldiği durum, hayatın acı gerçeklerine uymamaktadır. Emeklilerimize çare olmamakta, beklentilerini de asla karşılamamaktadır." ifadesini kullandı.