Aslı Baykal CHP yönetimine ateş püskürdü! İstifaya davet etti

CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal’dan sokak çağrısı yapan CHP yönetimine sert eleştiriler geldi. Baykal, "Gençleri meydanlara, sokaklara çağırıp orada polisle karşı karşıya bırakmanın sorumluluğu ağır, korkup yan çizseler de vebali üzerlerinde. Ayyuka çıkmış şaibeler karşısında dibe vurmuş güveninizi tamir etmek için baskın kurultaya değil istifa denilen onurlu müesseseye başvurmanız icap eder" ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yapılan yolsuzluk ve terör soruşturmaları devam ederken CHP Genel Başkanı Özgür Özel vatandaşları sokağa davet ederek protesto çağrısı yaptı. Özel’in açıklamalarına CHP’nin merhum genel başkanı Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal’dan sert tepki geldi.

Baykal, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“VEBALİ ÜZERLERİNDE”

"Önce 'sokaklardayız' dediler, gençleri meydanlara attılar, şimdi de kendilerini kurtarmak için, "tıpış tıpış" salona koşmaya karar vermişler. Tüm ülkede üyeler yazıldı, insanlar yola çıkarıldı şimdi bunların hepsi unutulmuş... Şahsi ikbal kaygıları her şeyin önüne geçmiş. Gençleri meydanlara, sokaklara çağırıp orada polisle karşı karşıya bırakmanın sorumluluğu ağır, korkup yan çizseler de vebali üzerlerinde."

İSTİFAYA DAVET ETTİ

Baykal CHP yönetimine kurultay çağrısı yaparak, "Korkularının, sorumluluklarının önüne geçtiği anlaşılıyor. Büyük Atatürk'ün dediği gibi cümlesini "heyecan ve helecan" kaplamış. Ancak korkunun ecele faydası yok. Kurultay, ülke sorunlarını, parti meselelerini tartışma, hesap verme, çözüme kavuşturma organıdır. Sizin ayyuka çıkmış şaibeler karşısında dibe vurmuş güveninizi tamir etmek için baskın kurultaya değil istifa denilen onurlu müesseseye başvurmanız icap eder." ifadelerini kullandı.