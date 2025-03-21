Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Politika
Avatar
Editor
 | Merve Yaz

Aslı Baykal CHP yönetimine ateş püskürdü! İstifaya davet etti

CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal’dan sokak çağrısı yapan CHP yönetimine sert eleştiriler geldi. Baykal, "Gençleri meydanlara, sokaklara çağırıp orada polisle karşı karşıya bırakmanın sorumluluğu ağır, korkup yan çizseler de vebali üzerlerinde. Ayyuka çıkmış şaibeler karşısında dibe vurmuş güveninizi tamir etmek için baskın kurultaya değil istifa denilen onurlu müesseseye başvurmanız icap eder" ifadelerini kullandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Aslı Baykal CHP yönetimine ateş püskürdü! İstifaya davet etti
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
21.03.2025
saat ikonu 20:38
|
GÜNCELLEME:
21.03.2025
saat ikonu 20:55

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yapılan yolsuzluk ve terör soruşturmaları devam ederken CHP Genel Başkanı Özgür Özel vatandaşları sokağa davet ederek protesto çağrısı yaptı. Özel’in açıklamalarına CHP’nin merhum genel başkanı Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal’dan sert tepki geldi.

Baykal, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“VEBALİ ÜZERLERİNDE”

"Önce 'sokaklardayız' dediler, gençleri meydanlara attılar, şimdi de kendilerini kurtarmak için, "tıpış tıpış" salona koşmaya karar vermişler. Tüm ülkede üyeler yazıldı, insanlar yola çıkarıldı şimdi bunların hepsi unutulmuş... Şahsi ikbal kaygıları her şeyin önüne geçmiş. Gençleri meydanlara, sokaklara çağırıp orada polisle karşı karşıya bırakmanın sorumluluğu ağır, korkup yan çizseler de vebali üzerlerinde."

İSTİFAYA DAVET ETTİ

Baykal CHP yönetimine kurultay çağrısı yaparak, "Korkularının, sorumluluklarının önüne geçtiği anlaşılıyor. Büyük Atatürk'ün dediği gibi cümlesini "heyecan ve helecan" kaplamış. Ancak korkunun ecele faydası yok. Kurultay, ülke sorunlarını, parti meselelerini tartışma, hesap verme, çözüme kavuşturma organıdır. Sizin ayyuka çıkmış şaibeler karşısında dibe vurmuş güveninizi tamir etmek için baskın kurultaya değil istifa denilen onurlu müesseseye başvurmanız icap eder." ifadelerini kullandı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bakan Tunç'tan Özgür Özel'e 'sokak' tepkisi: Tuttukları yol, yol değil!
Adnan Beker CHP'ye katıldı! Rozetini Özgür Özel taktı
AK Parti'den Özgür Özel'e çok sert tepki: Cumhurbaşkanımız azla izin vermez!
ETİKETLER
#Politika
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.