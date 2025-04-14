Aslı Baykal'dan Özgür Özel'e yaylım ateşi! 'Sokağa davet çocuk istismarı'

CHP'nin eski genel başkanlarından Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, İBB'ye yönelik soruşturma ve Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından CHP lideri Özgür Özel tarafından başlatılan sokak çağrılarına ateş püskürdü. Yaşı ergen olmamış liseli çocukları siyasete alet etmenin çocuk istismarına girdiğini ifade eden Baykal, "Kuzu kılığına bürünmüş kurtlar yıllardır hedeflerine ulaşamadı. İstekleri gerçekleşmedikçe doz yükseliyor" ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ve Ekrem İmamoğlu'na yönelik soruşturmalar bahane edilerek sokak olayları başlatılarak toplumun birlik ve beraberliği hedef alındı.

Olaylar nedeniyle aralarında lise ve üniversite öğrencilerinin de bulunduğu binden fazla kişi gözaltına alındı.

Gösterilere CHP Genel Başkanı Özgür Özel de destek verdi. Özel, sokak gösterilerinde ve protesto bahanesiyle ortaya konan çeşitli olaylarda gençleri öne atarak kaosu körükledi.

'KUZU KILIĞINA BÜRÜNMÜŞ KURTLAR'

Özel'in ve CHP'nin bu kaos politikasına CHP'nin merhum Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal sert sözlerle eleştirdi.

X hesabından paylaşımda bulunan Baykal, yaşı ergen olmamış liseli çocukları siyasete alet etmenin çocuk istismarına girdiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:



"CHP işgalini Türkiye işgali ile sonuçlandırmak isteyen, kuzu kılığına bürünmüş kurtlar yıllardır hedeflerine ulaşamadı. İstekleri gerçekleşmedikçe doz yükseliyor."

https://x.com/asliibaykal/status/1911799420267421788