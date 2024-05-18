Angola'ya yeni büyükelçi! Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
Editör: Onur Kaya / Kaynak: Tgrthaber.com.tr
18 May 2024 00:12 - Güncelleme : 18 May 2024 00:20
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre; Türkiye'nin Angola Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Muhammet Mustafa Çelik atandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürü Gülser Ustaoğlu ise görevden alındı.
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Kaynak: Tgrthaber.com.tr