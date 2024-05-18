Tgrt Haber
Haberler>Politika>Angola'ya yeni büyükelçi! Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Angola'ya yeni büyükelçi! Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Editör: Onur Kaya / Kaynak: Tgrthaber.com.tr
18 May 2024 00:12 - Güncelleme : 18 May 2024 00:20
Angola&#039;ya yeni büyükelçi! Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete&#039;de yayımlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre; Türkiye'nin Angola Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Muhammet Mustafa Çelik atandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürü Gülser Ustaoğlu ise görevden alındı.

Detaylar geliyor...

Kaynak: Tgrthaber.com.tr
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...