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 | Yusuf Özgür Bülbül

Av. Mücahit Birinci: Yerel yönetimler reformu artık şart!

TGRT Haber ekranlarında yayınlanan Gürkan Hacır’la Taksim Meydanı programında, Türkiye genelindeki belediyelerde yürütülen soruşturmalar ele alındı. Programa konuk olan Av. Mücahit Birinci, konuyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu…

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KAYNAK:
Yusuf Özgür Bülbül
|
GİRİŞ:
03.07.2025
saat ikonu 23:42
|
GÜNCELLEME:
04.07.2025
saat ikonu 00:11

TGRT Haber’de yayımlanan Gürkan Hacır’la Taksim Meydanı programında belediyelerde devam eden soruşturmalar masaya yatırıldı. Programda konuşan Avukat Mücahit Birinci, yerel yönetimlerle ilgili kapsamlı bir reform yapılması gerektiğini savundu.

Av. Mücahit Birinci: Yerel yönetimler reformu artık şart!

"YEREL YÖNETİMLER REFORMU ARTIK ŞART"

Av. Birinci, mevcut belediyecilik sisteminin 'nin en önemli sorun alanlarından biri haline geldiğini belirterek, kapsamlı bir yerel yönetimler reformunun artık kaçınılmaz olduğunu vurguladı. Yargının, parti ayrımı yapmaksızın bu soruşturmaların üzerine gitmesi gerektiğini ifade eden Birinci, bu sürecin aslında yurt dışı destekli bir projenin bozulması anlamına geldiğini savundu. “Yerel yönetimler reformu artık şart” diyen Birinci, “ parti ayırmadan bu soruşturmaları yapmalı. Yurt dışı destekli bir projenin berhava edilişini izliyoruz” diye konuştu.

https://x.com/tgrthabertv/status/1940843257287803031

"USULSÜZLÜK DEĞİL, KASA PATLATMA"

Belediyelerdeki iddialarının basit usulsüzlükler olarak geçiştirilemeyeceğini dile getiren Av. Birinci, durumu "kasa patlatma" olarak nitelendirdi. Birinci, yolsuzlukla mücadelenin ancak, suç işleyenin kimliğine bakılmaksızın, "bizden" olup olmadığına aldırmadan bir duruş sergilendiğinde başarıya ulaşabileceğini söyledi. Birinci, belediye sisteminin mevcut haliyle Türkiye'nin "kara deliklerinden" biri olduğunu ve bu yapının sürdürülemez olduğunu sözlerine ekledi. Birinci, “Yolsuzluk yapanı bizden kabul etmediğimizde bunun önüne geçebileceğiz. Belediye sistemi Türkiye’deki kara deliklerden” dedi.

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ETİKETLER
#türkiye
#yolsuzluk
#belediyeler
#yargı
#Yerel Yönetimler Reformu
#Politika
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