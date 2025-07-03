Av. Mücahit Birinci: Yerel yönetimler reformu artık şart!

TGRT Haber’de yayımlanan Gürkan Hacır’la Taksim Meydanı programında belediyelerde devam eden soruşturmalar masaya yatırıldı. Programda konuşan Avukat Mücahit Birinci, yerel yönetimlerle ilgili kapsamlı bir reform yapılması gerektiğini savundu.

"YEREL YÖNETİMLER REFORMU ARTIK ŞART"

Av. Birinci, mevcut belediyecilik sisteminin Türkiye'nin en önemli sorun alanlarından biri haline geldiğini belirterek, kapsamlı bir yerel yönetimler reformunun artık kaçınılmaz olduğunu vurguladı. Yargının, parti ayrımı yapmaksızın bu soruşturmaların üzerine gitmesi gerektiğini ifade eden Birinci, bu sürecin aslında yurt dışı destekli bir projenin bozulması anlamına geldiğini savundu. “Yerel yönetimler reformu artık şart” diyen Birinci, “Yargı parti ayırmadan bu soruşturmaları yapmalı. Yurt dışı destekli bir projenin berhava edilişini izliyoruz” diye konuştu.

https://x.com/tgrthabertv/status/1940843257287803031

"USULSÜZLÜK DEĞİL, KASA PATLATMA"

Belediyelerdeki yolsuzluk iddialarının basit usulsüzlükler olarak geçiştirilemeyeceğini dile getiren Av. Birinci, durumu "kasa patlatma" olarak nitelendirdi. Birinci, yolsuzlukla mücadelenin ancak, suç işleyenin kimliğine bakılmaksızın, "bizden" olup olmadığına aldırmadan bir duruş sergilendiğinde başarıya ulaşabileceğini söyledi. Birinci, belediye sisteminin mevcut haliyle Türkiye'nin "kara deliklerinden" biri olduğunu ve bu yapının sürdürülemez olduğunu sözlerine ekledi. Birinci, “Yolsuzluk yapanı bizden kabul etmediğimizde bunun önüne geçebileceğiz. Belediye sistemi Türkiye’deki kara deliklerden” dedi.