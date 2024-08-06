AYM'den flaş karar! Türkiye Gençlik Partisi kapatıldı

06 Ağustos 2024 09:33 - Güncelleme : 06 Ağustos 2024 09:57

Resmi Gazete'de yayımlanan Anayasa Mahkemesi (AYM) kararına göre, Türkiye Gençlik Partisi'nin resmen kapandı.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, partinin kendiliğinden dağılma hali ve hukuki varlığının sona erdiğinin tespitini istedi. AYM, partinin ilk büyük kongresini yapmadığı ve zorunlu organları oluşturmadığı gerekçesi ile partiyi dağılmış kabul etti.

AYM, partinin tüm mal varlığının da hazineye devredilmesine karar verdi.

3 YIL ÖNCE KURULDU

Türkiye Gençlik Partisi, 3 Kasım 2021 tarihinde Mesut Kapar tarafından kurulmuştu. Yargıtay kayıtlarına göre üye sayısı sıfır görülen Türkiye Gençlik Partisi'nin genel başkanının dahi resmi olarak parti üyesi olmaması dikkat çekmişti.

2 AY ÖNCE BİR PARTİ DAHA KAPATILMIŞTI

Öte yandan Anayasa Mahkemesi, Haziran ayının ortalarında da Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kapatma davası açılan Adalet ve Özgürlük Partisi ile ilgili kararını vermiş, savunmasını yapmayan partinin hukuki varlığının sona erdiğine hükmetmişti.