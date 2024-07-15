Ayşe Ateş'ten Sinan Ateş itirafı: Dövdürdüğü gazetecilerden özür diliyorum

15 Temmuz 2024 09:40 - Güncelleme : 15 Temmuz 2024 09:48

Ayşe Ateş katıldığı bir canlı yayın programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ateş, Sinan Ateş'in gazetecileri dövdürdüğünü fakat dövdürdüğü bazı gazetecilerin kendisine destek olduğunu itiraf etti.

'ONUN ADINA ÖZÜR DİLİYORUM'

Ateş, "O gazetecilerin hepsinden özür diliyorum. Onun adına özür diliyorum. Haklarını helal etsinler" ifadelerini kullandı.

Ayşe Ateş, Sinan Ateş'in dövdürdüğü gazetecilere destek olduklarını söyleyerek, "Bizim dürüst ve namuslu gazetecilere ihtiyacımız var. Benim sesim oldular. Benim söyleyemediklerimi onlar söylediler" dedi.