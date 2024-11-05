Bahçeli talebi reddetti Ekrem İmamoğlu yineledi: "O kelimeyi ruhumuzdan geçirmeyiz"

05 Kasım 2024 18:28 - Güncelleme : 05 Kasım 2024 18:31

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu kendisine görüşme teklifi ilettiği MHP lideri Devlet Bahçeli'nin ret cevabına karşılık verdi. Bahçeli'nin "istismar" söylemine yanıt veren İmamoğlu teklifini yineleyerek "Randevu talep ettiğimiz yere girip, çıkmayı iyi biliriz" dedi. İşte ayrıntılar...

CHP​ yönetimindeki Esenyurt'a ve DEM Parti yönetimindeki şehirlerin bazılarına kayyum atanması sonrası İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı​ Ekrem İmamoğlu​, siyasi parti liderleriyle görüşmek için harekete geçmişti. Bahçeli "Kendisinin siyasetini tasvip etmiyorum, görüşmeyi de uygun bulmuyorum" diyerek teklifi reddetmişti. İmamoğlu'na bu konudaki görüşleri sorulduğunda teklifini yineledi.

"ÇÖZÜM MECLİS'TE"

İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşmesinin ardından gazetecilere açıklama yaptı. İmamoğlu, Belediyeler Birliği encümen toplantısında aldıkları kararları paylaştıklarını belirterek, “Kayyum uygulamalarının Türkiye'nin demokrasisi adına çok utanç verici olduğunu, bu uygulamaların ülkemizdeki başta ekonomi olmak üzere birçok sorunun temeli olduğuna yönelik duygularımızı dile getirdik. Bunun çözümünün Meclis'te olabileceğini, bütün siyasi partilerle de görüşme yapacağımızı ve bu hususta Türkiye Belediyeler Birliği olarak önerimizin olduğunu, kendileriyle paylaşmak istediğimizi, bunun kanun çerçevesinde Meclis'te bir çalışmayla teminat altına alınması gerektiğini dile getirdik. Kendisi de Grup Başkanvekillerini görevlendirdi. Türkiye Belediyeler Birliği yapacağımız çalışmayı kendilerine ileteceğiz. Sürecin takipçisi olacaklarını söylediler” ifadelerini kullandı.

BAHÇELİ'YE 'İSTİSMAR' YANITI: AKLIMIZDAN GEÇİRMEYİZ

MHP​ Genel Başkanı Bahçeli kendisinin randevu talebine‘İmamoğlu siyasetini tasvip etmiyorum. Bu istismara MHP'yi bulaştırmak isteyebilirler. Bu nedenle dikkatli davranıyorum'sözlerine İmamoğlu, “Açıkçası biz istismar diye kelimeyi bırakın ruhumuzdan yakın çevremizden bile geçirmeyiz. Güven içerisinde, ahlaklı, erdemli, sadece siyaset değil, kişilik olarak da hayatımızı buna adamış yoldayız. Biz nezaketi iyi biliriz. Randevu talep ettiğimiz yere girip, çıkmayı iyi biliriz. Bu bizim ailemizde, de kişisel yaşamımızda da siyaset kültürümüzde de, CHP kültüründe de var olan bir şeydir. O bakımdan kişisel fikridir. Ama asla bize ne yapışır ne dokunur. Siyaset tarzımı beğenmeme kişisel fikridir. Ama gönül isterdi ki buluşalım, görüşelim. Çünkü sonuçta TBMM çatısı altında bütün yerel yönetimleri temsil eden Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı olarak, haksızlığa uğradığında MHP'li Belediye Başkanlarını savunacak kurum olan Türkiye Belediyeler Birliğinin herkesin hakkını teminat altına alma girişimidir. Randevumuzu yineliyorum” dedi.