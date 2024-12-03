Bahçeli yeni avukatı akrabasına cübbesini giydirdi: "Kıymetli amcamın ellerinden giymek nasip oldu"

03 Aralık 2024 17:59 - Güncelleme : 03 Aralık 2024 18:05

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, avukatlık mesleğine yeni adım atan genç akrabası Gizem Fettahlıoğlu’na vekalet yetkisi vererek anlamlı bir jest yaptı. Fettahlıoğlu, "amcam" dediği Bahçeli'den bu onurlu görevi üstlenmenin kendisi için büyük bir sorumluluk olduğunu vurguladı.

Milliyetçi Hareket Partisi​ (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli​, avukatlık mesleğine yeni adım atan genç akrabası Gizem Fettahlıoğlu’na büyük bir jest yaparak, avukatlık vekaletini ona verdi. Bahçeli, törensel bir anlam taşıyan bu önemli anı daha da anlamlı hale getirerek, Fettahlıoğlu’na cübbesini bizzat kendi elleriyle giydirdi. Bu özel törende, tecrübeli liderin genç avukata verdiği destek ve gösterdiği yakınlık dikkat çekti.

"BENİM İÇİN BÜYÜK BİR GURUR"

Fettahlıoğlu, mesleğe yeni başlayan bir avukat olarak, Bahçeli gibi Türk siyasetinin önde gelen bir isminin güvenini kazanmanın kendisi için ayrı bir anlam ifade ettiğini belirtti. Bu görevin, mesleki hayatında kendisine yol göstereceğini ve Bahçeli'nin güvenine layık olmak için büyük bir gayret göstereceğini vurguladı.

Fettahlıoğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Sayın Devlet Bahçeli’nin vekâletini almak benim için büyük bir gurur ve sorumluluktur. Kendisinin Türk milletine olan hizmet anlayışını ve ilkelerini benimseyerek, bana duyduğu bu güveni en iyi şekilde karşılayacağım. Bu görev, sadece bir akrabalık ilişkisi değil, aynı zamanda Saygı değer genel Başkanımızın çizdiği yolda ülkemize hizmet etme fırsatıdır.”

Fettahlıoğlu o anları sosyal medya hesabından, “Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı kıymetli amcam Devlet Bahçeli’nin ellerinden cübbemi giymek nasip oldu. Ayrıca, ilk vekâletimi de kıymetli büyüğümden almak, benim için büyük bir onur ve gurur kaynağı oldu” notuyla paylaştı.