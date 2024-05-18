Bahçeli: Kumpasçılarla işimiz olmaz

18 May 2024 11:11 - Güncelleme : 18 May 2024 11:49

Bahçeli konuşmasında "Devlette FETÖvari yapılanma kuranlarla yolumuz kesişmez. Kumpasçılarla işimiz olmaz. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir." dedi.

İşte Bahçeli'nin açıklamalarından satırbaşları;

Demokratik rüştümüz 31 Mart'ta bir kez daha ispat edildi

Saklayacağımız, gizleyeceğimiz, utanacağımız, üzerini örteceğimiz bir şeyden bahsetmek mümkün değildir.

Seçimlerde partilerin aldığı oyun sağlıklı değerlendirmesi için il genel meclis üyeliği seçimlerine bakmak akla yatkın tek yoldur.

Belediye başkanı seçiminde tezahür eden oy verme eğilimi ile il genel meclisi oy verme eğilimi farklıdır. Birisinde aday profili baskın iken diğerinde parti kimliği ön plandadır.

31 Mart seçimlerinin kendine özgü şartları içinde partimiz ve Cumhur İttifakı başarıya ulaşmış, seçimlerden yüz akıyla çıkmıştır.

Havanda su dövenlerin havaları sönmüştür.

Türkiye hedefleri milli yeminimizdir.

Türkiye'yi dipsiz tartışmalara sürüklemekten kaçınmalıyız

Terörün desteklendiği yerde normalleşme yoktur.

"FETÖVARİ YAPILANMA KURANLARLA YOLUMUZ KESİŞEMEZ"

Yumuşama beklentimiz usulde değil, uslupta olmalıdır. Kutuplaşmayı besleyenler bellidir.

Yumuşama kisvesi altında yumuşakça olmamızı sesimizin kısılmasını kimse beklememeli. Kumpasçılarla işimiz olamaz.

Devlette FETÖvari yapılanma kuranlarla yolumuz kesişmez. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir.

Devlet hukukla yollarını ayırırsa çeteden farkı kalmaz. Yönetimde istikrar sağlanmıştır.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi görevinin başındadır. Hiç kimse karanlık senaryolarla, gizli tanık ifadeleri ile üstlendiği görevi kötüye kullanarak barış ortamımızı zedelemeye kalkışmamalıdır.

Bu kalkışmaya neden olanların başı mutlaka ezilmelidir. Mevzu bahis konu devletin istikbaliyse kimsenin gözünün yaşına bakılmamalıdır.