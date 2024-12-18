Bahçeli'den Suriye temasları: Türkmen Tugayları ile görüştü

18 Aralık 2024 20:27 - Güncelleme : 18 Aralık 2024 21:21

MHP Lideri Devlet Bahçeli, Suriye Türkmen Tugayları komutanlarını makamında ağırladı. Yapılan açıklamada, bölgeyle ilgili fikir alışverişi yaptıklarını belirtildi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli​, Suriye​'den gelen heyeti kabul ederek bölgeye dair bilgi alışverişinde bulundu. Ziyaret, Suriye Milli Ordusu 2. Kolordu Özel Kuvvetler Komutanı Seyf Ebubekir Polat, Süleyman Şah Tümen Komutanı Muhammet Casim ve Suriye Türkmen Dernekler Federasyonu Başkanı Tarık Sulo Cevizci'nin katılımıyla gerçekleşti. Görüşmede Bahçeli'ye hayır duaları iletildi.

Partinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Suriye Milli Ordusu 2. Kolordu Özel Kuvvetler Genel Komutanı Seyf Ebubekir Polat, Süleyman Şah Tümen Komutanı Muhammet Casim ve Suriye Türkmen Dernekler Federasyonu Başkanı Tarık Sulo Cevizci, Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'yi ikinci kez ziyaret ederek, bölge ile ilgili bilgi alışverişinde bulundular ve Sayın Genel Başkanımızın hayır dualarını aldılar." ifadesi kullanıldı.