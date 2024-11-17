Bahçeli'nin 'Öcalan' çağrısına Beştepe'den çarpıcı yorum: 'Eşsiz cesaret...'

17 Kasım 2024 10:48 - Güncelleme : 17 Kasım 2024 11:16

MHP lideri Bahçeli'nin PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın umut hakkından yararlandırılarak TBMM’de konuşma yapması gibi çağrısına Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'dan dikkat çekici yorumlar geldi. Uçum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrıya bakış açısını da yansıtan bir yazı kaleme aldı. İşte

Erdoğan ve Bahçeli'nin görüşmesinden ne çıktı? Şamil Tayyar açıkladı: Biriken tüm efkar dağıldı!

Erdoğan ve Bahçeli'nin görüşmesinden ne çıktı? Şamil Tayyar açıkladı: Biriken tüm efkar dağıldı!

Terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın tecridinin sona erdirilmesi, umut hakkından yararlanması ve TBMM'de konuşma yapması senaryosu, siyasi gündemdeki yerini koruyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli​'nin bu yöndeki çıkışının yankıları sürüyor. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, sosyal medya hesabından "Sayın Bahçeli’nin Tarihi Rolü!" başlıklı bir yazı paylaşarak dikkatleri üzerine çekti.

"TARİHİ BİR DEĞERLENDİRME"

Uçum yazısının başında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bahçeli'nin çağrısına yaklaşımını değerlendirerek, "Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Sayın Bahçeli’nin, Meclis​ açılışından itibaren Terörsüz Türkiye​ hedefi için ortaya koyduğu büyük önderliği, Türkiye için gövdesini taşın altına koymak olarak değerlendirdi" ifadelerini kullandı.

Uçum, ülke lideri Erdoğan'ın bu tespitinin Bahçeli’nin bütün siyasetini Türkiye üzerine bina ettiğini, konu vatan olunca her şeyi göze aldığını, reyi değil ülkeyi düşündüğünü teşhis eden ve Sayın Bahçeli’nin ülke için yaptığı bu büyük fedakarlığa yüksek kıymet veren tarihi bir değerlendirme olduğunu söyledi.

Bahçeli’nin sözlerine ilişkin kendi yorumunu da dile getiren Uçum, terörün sona ermesi, terör örgütünün lağvedilmesi, teröristlerin Devlete teslim olması şartlarına bağlı olarak; tecridinin kaldırılması ve gerekirse Öcalan’ın Meclisin Dem grubunda konuşması çağrısı da tarihi bir önemdedir" dedi.

"ALÇAKÇA BİR YAKLAŞIM"

Bahçeli’nin önerisini "Terörsüz Türkiye için en ileri seviyede sorumluluk alan bir lider olduğunun delili" şeklinde yorumlayan Uçum, "Bunu uç bir yaklaşım olarak değerlendirmemize başka türlü mana yükleyenlerin alçakça bir niyet içinde oldukları, fitne peşinde koştukları açıktır. Buradaki uç nitelemesi Sayın Bahçeli’nin müthiş cesaretine bir saygıdır. Sayın Bahçeli, Terörsüz Türkiye hedefine ulaşmaya katkısı olması kaydıyla Öcalan için umut hakkını dahi gündeme getirmeyi her şeyi göze alarak ifade eden eşsiz cesaret sahibi bir liderdir" ifadelerini kullandı.

"UYUM" VURGUSU

Cumhurbaşkanı Danışmanı Mehmet Uçum sözlerini şu şekilde noktaladı: "Sayın Bahçeli, Türkiye Yüzyılının başlangıcında ve en kritik dönemde Cumhurbaşkanımız Erdoğan’la birlikte bu muhteşem ülkemiz için büyük şanstır. Sayın Bahçeli’nin ortaya koyduğu bu gelecek vizyonunun ve Ülke Lideri Cumhurbaşkanımız Erdoğan’la sağladığı yüksek uyum ve tam mutabakatın Terörsüz Türkiye hedefi açısından belirleyici pratikleri geliştireceğine inancımız tamdır."