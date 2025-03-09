Bakan Ali Yerlikaya'dan net Gazze mesajı:

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Konya’da düzenlenen “Gazze için El Ele” iftar programına katıldı. Selçuklu Kongre Merkezi’nde, Gazzeli 80 ailenin de yer aldığı iftarda konuşan Bakan Yerlikaya, Ramazan ayının hayırlara vesile olmasını dileyerek, duaların kabul edilmesi ve kardeşliğin daim olması temennisinde bulundu.

"MAZLUMUN VE MAĞDURUN SIĞINAĞI OLMAKTAN ASLA GERİ DURMADIK"

Gazze’den gelen misafirlerle aynı sofrayı paylaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Yerlikaya, konuşmasında çok önemli mesajlar verdi. Gazze halkının her daim yanında olduklarının altını çizen Bakan Yerlikaya, "Bizler, tüm insanlığın selametini gözeten, üç kıtaya adaletle hükmetmiş bir medeniyetin mirasçılarıyız. Tarihin her döneminde olduğu gibi bugün de medeniyet müktesebatımızın bir gereği olarak hak ve adaletin, mazlumun ve mağdurun sığınağı olmaktan asla geri durmadık, durmayacağız" dedi.

"MESCİD-İ AKSA, BİZİM İLK KIBLEMİZ VE KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde küresel sistemin adaletsizlikleri karşısında Türkiye'nin her zaman hakkın ve adaletin savunucusu olduğunu belirten Bakan Yerlikaya, "Somali'de açlığa mahkum edilenlerin yanında biz vardık. Suriye'de Esad zulmüne uğrayan mazlumların yanında biz vardık. İşgal altındaki Karabağ, bağımsızlıkla taçlanırken de yine biz vardık ve bugün de Filistin'de, Gazze'de bu insanlık dışı soykırımın karşısında dimdik duran yine aziz milletimizdir, Recep Tayyip Erdoğan'dır, Türkiye Cumhuriyeti'dir. Filistin, bizim ecdadımızın mirasıdır. Kudüs bizim kutsal beldemizdir. Mescid-i Aksa, bizim ilk kıblemiz ve kırmızı çizgimizdir. Biz, Filistin meselesini bir dış politika konusu olarak görmüyoruz. Burası bizim tarihimizdir, inancımızdır, kardeşlik hukukumuzdur" ifadelerini kullandı.