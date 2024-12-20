Bakan Fidan, Alman mevkidaşı Baerbock ile Suriye'yi görüştü!

20 Aralık 2024 22:46 - Güncelleme : 20 Aralık 2024 22:50

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile Ankara'da buluştu. İkili Suriye meselesi başta olmaz üzere bölgesel konuları masaya yatırdı.

Beşar Esad'ın devrilmesinde ve kaçışında Türkiye'nin rolü var mı? Hakan Fidan bizzat açıkladı

Beşar Esad'ın devrilmesinde ve kaçışında Türkiye'nin rolü var mı? Hakan Fidan bizzat açıkladı

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgilere göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile gerçekleştirdiği görüşmede, Suriye’deki geçiş sürecinin Suriyelilerin liderliğinde, düzenli ve kapsayıcı bir şekilde ilerlemesi gerektiğini dile getirdi.

Bakan Fidan, Türkiye’nin Suriye’deki tüm azınlıkların haklarının korunmasını desteklediğini, ancak PKK/YPG’nin Suriye’deki Kürtleri temsil ettiği algısının doğru olmadığını ifade etti.

"PKK SİLAH BIRAKMALI"

Fidan, Alman mevkidaşına, PKK/YPG ve DEAŞ gibi terör örgütlerinin Suriye’deki durumu suistimal etmelerine kesinlikle izin verilmeyeceğini vurguladı. Ayrıca PKK/YPG’nin silahlarını bırakması ve kendini feshetmesinin zorunlu olduğunu belirtti.

Suriye’nin toprak bütünlüğü ve egemenliğinin, PKK/YPG dahil olmak üzere tüm terörist unsurların bölgeden temizlenmesiyle korunabileceğine dikkat çeken Fidan, Türkiye’nin güvenlik endişelerine tüm müttefiklerin saygı göstermesini beklediklerini ifade etti.

Bakan Fidan, DEAŞ’lıların tutulduğu kamplar ve cezaevlerinin yönetimi konusunda yeni çözümler geliştirilmesi gerektiğini, diğer ülkelerin ise Suriye’deki DEAŞ’lı vatandaşlarını ve ailelerini geri kabul etmelerinin önem taşıdığını da sözlerine ekledi.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

İsrail'in Gazze'de uyguladığı katliama son verilmesi gerektiğine işaret eden Fidan, Gazze'de acil ateşkes ilan edilmesi ve insani yardımların kesintisiz ulaştırılması için uluslararası toplumun ortak çaba göstermesi gerektiğini bildirdi.

Fidan ayrıca, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın bir an önce "kalıcı şekilde sona ermesi için" Türkiye'nin müzakere sürecini desteklediğini vurgulayarak, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış sürecinin başarıyla sonuçlanması açısından tarihi bir fırsat yakalandığını, üçüncü tarafların adil ve tarafsız şekilde bu süreci teşvik etmeleri gerektiğini belirtti.