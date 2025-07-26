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 | Murat Makas

Bakan Fidan, Balkan ülkelerinden mevkidaşlarıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da Balkan ülkelerinden mevkidaşlarıyla görüştü.

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Bakan Fidan, Balkan ülkelerinden mevkidaşlarıyla görüştü
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
26.07.2025
saat ikonu 16:24
|
GÜNCELLEME:
26.07.2025
saat ikonu 16:24

, Balkan Barış Platformu Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında İstanbul'da bulunan , ve dışişleri bakanlarıyla bir araya geldi.

AYRI AYRI GÖRÜŞTÜLER

Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Fidan'ın Balkan Barış Platformu Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konakovic, Sırbistan Dışişleri Bakanı Marko Djuric ve Karadağ Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimovic ile İstanbul'da ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdiği kaydedildi.

https://x.com/TC_Disisleri/status/1949072575109222841

Türkiye'nin öncülüğünde, bazı Balkan ülkelerinin katılımıyla tesis edilen Balkan Barış Platformu'nun ilk toplantısı İstanbul'da gerçekleştiriliyor. Söz konusu Platform, bölge ülkeleri arasında diyaloğu, karşılıklı güveni ve işbirliğini artırmayı, bölgesel meselelere kalıcı çözümler üretmeyi amaçlıyor.

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ETİKETLER
#hakan fidan
#dışişleri bakanı
#bosna hersek
#sırbistan
#karadağ
#balkanlar
#Balkan Barış Platformu
#Politika
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