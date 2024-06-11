Bakan Fidan, Belarus, Etiyopyalı ve Kazak mevkidaşlarıyla görüştü

11 Haziran 2024 16:05 - Güncelleme : 11 Haziran 2024 16:06

Son dakika! Kremlin: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rus lider Putin ile görüşecek

Son dakika! Kremlin: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rus lider Putin ile görüşecek

Bakan Fidan'ın Gazze diplomasisi sürüyor! Sergey Şoygu ile görüştü

Bakan Fidan'ın Gazze diplomasisi sürüyor! Sergey Şoygu ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BRICS Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere dün geldiği Rusya'da temaslarını sürdürüyor.

Bakan Fidan, dün başkent Moskova'da temasların ardından BRICS+ Toplantısı'na katılmak üzere Nijniy Novgorod kentine geçti.

Dışişleri Bakanı Fidan, bugün Nijniy Novgorod kentindeki temasları çerçevesinde Belarus Dışişleri Bakanı Sergei Aleinik, Etiyopya Dışişleri Bakanı Taye Atske Selassie ve Kazakistan Dışişleri Bakanı Murat Nurtileu ile bir araya geldi.