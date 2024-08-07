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Bakan Fidan Birleşik Krallık mevkiidaşı Lammy ile görüştü

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: tgrthaber.com
07 Ağustos 2024 20:36 - Güncelleme : 07 Ağustos 2024 20:44
Bakan Fidan Birleşik Krallık mevkiidaşı Lammy ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı David Lammy ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Orta Doğu'daki son gelişmeler ve bölgede artan gerilim ele alındı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı David Lammy ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İkilinin görüşmesinde Filistin'deki son gelişmeler ve bölgede artışa geçen gerilim ele alındı.

Bakan Fidan, İsrail’in ateşkese karşı çıkan taraf olduğunu belirterek, çatışmaların bölgesel düzeye yayılma riskine dikkat çekti. İsrail’in saldırganlığının durdurulması gerektiğini kaydetti.

Bakan Fidan Birleşik Krallık mevkiidaşı Lammy ile görüştü - 1. Resim

"MAHKEMEYE DOSYAMIZI SUNACAĞIZ"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ayrıca, Mısır'ın başkenti Kahire'de, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Uluslararası Adalet Divanı’nda İsrail aleyhine açılan soykırım davasına müdahil olmak için hazırlanan dosyanın çarşamba günü Lahey’de sunulacağını ifade etmişti. 

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Kaynak: tgrthaber.com
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