Bakan Fidan, Filistin Başbakanı ile telefonda görüştü
Editör: Murat Makas / Kaynak: tgrthaber.com.tr
07 Haziran 2024 22:23 - Güncelleme : 07 Haziran 2024 22:47
Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistin Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed Mustafa ile telefonda görüştü.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistin Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed Mustafa ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
FİLİSTİN'DEKİ ÇATIŞMALAR KONU ALINDI
Görüşmede, yarın İstanbul’da düzenlenecek olan Gazze konulu Olağanüstü D-8 Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı ve Filistin’deki son durum ele alındı.
Kaynak: tgrthaber.com.tr