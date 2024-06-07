Bakan Fidan, Filistin Başbakanı ile telefonda görüştü

07 Haziran 2024 22:23 - Güncelleme : 07 Haziran 2024 22:47

Hakan Fidan'dan kritik Çin ziyareti: Uygur Türkleri ve Filistin masada

Hakan Fidan'dan kritik Çin ziyareti: Uygur Türkleri ve Filistin masada

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistin Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed Mustafa ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistin Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed Mustafa ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

FİLİSTİN'DEKİ ÇATIŞMALAR KONU ALINDI

Görüşmede, yarın İstanbul’da düzenlenecek olan Gazze konulu Olağanüstü D-8 Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı ve Filistin’deki son durum ele alındı.