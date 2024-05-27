Bakan Fidan: Filistin'i tanıyan devlet sayısının 150'ye çıkmış olması fevkalade önemli

27 May 2024 08:28 - Güncelleme : 27 May 2024 08:33

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika'nın başkenti Brüksel'de Filistin konulu bir toplantı dizisine katıldı. Burada gazetecilere değerlendirmelerde bulunan Fidan, Filistin'deki İsrail soykırımına ilişkin önemli sözler sarf etti.

3 önemli toplantıya katıldıklarını belirten Fidan, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler ile Filistin Temas Grubu'nun müşterek düzenlediği bu toplantıların gerçekten Filistin konusunda farkındalık oluşturmak için yapılan çalışmalar açısından önemli bir toplantı serisi olduğunu dile getirdi.

FİLİSTİN'DEKİ YOKLUĞA VURGU

Fidan, birinci toplantıda Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa'nın bir sunum yaptığını kaydederek, Mustafa'nın özellikle Ramallah yönetiminin şu anda içinde bulunduğu mali, idari ve diğer krizleri onlarla paylaştığını dile getirdi.

Bunların zaten bildikleri konular olduğuna işaret eden Fidan, "İsrail işgali nedeniyle sürekli yokluk ve zaruret içerisinde yaşayan Filistin yönetiminin sıkıntılarını bugün bir kez daha rakamlarla ortaya koydu" dedi.

Fidan, uluslararası toplumun Filistin davasına olan sempatisi ve desteğinin giderek yükseldiğine dikkati çekerek, bugün bu toplantılarda da bunu gördüklerini ifade etti.

"ASIL MESELE DESTEK DEĞİL DEVLET VERMEK"

Türkiye olarak özellikle Filistin konusunda söylediklerine ilişkin Fidan, "Oslo Anlaşmalarından beri Filistin yönetimine verilen uluslararası desteği takdir etmekle beraber, asıl önemli olan Filistin’e destek değil, özgürlük ve egemenliği de olan bir devlet vermektir. Filistin kendi devletini, kendi inisifiyatini ele aldığı zaman, kendi ekonomisini de muhakkak ayağa kaldıracaktır. Bu bizim temel mesajımız. Onun dışında sürekli Filistin’i sadece bir yönetim olarak bırakıp ondan egemenliği ve ekonomik inisiyatifi esirgediğiniz zaman; sadece yardımlara bağlı kalan, yardımlarla yaşayan bir siyasal entite olmasının, Filistin halkına da Filistin davasına da, Filistin yönetimine de, bölgeye de herhangi bir faydası yok. Bunun altını çizdik" diye konuştu.

Fidan, bu görüşün herkes tarafından genel kabul gören bir görüş olduğunu kaydederek, Filistin'in giderek devletleşme sürecinin sadece çatışmaların önlenmesi açısından değil, Filistin'in kendi ayakları üzerinde durması açısından da daha önemli bir husus haline geldiğini vurguladı.

"ULUSLARARSI SİSTEM İFLAS EDEBİLİR"

İkinci toplantıda daha stratejik bir gündem olduğunu aktaran Fidan, Filistin'in devletleşme sürecinde pratik olarak gerçekten neler yapılabileceğini, şu anda hem Gazze'deki hem Ramallah’taki sorunu dünyanın iyi bildiğini ve çözüm yolu olarak iki devleti çözümü kabul ettikten sonra nasıl ilerleyeceklerini değerlendirdiklerini anlattı.

Fidan, toplantıya katılan ülkelerle bu sorunun cevabının arandığını söyleyerek,: "Özellikle son dört Avrupa ülkesinin Filistin'i devlet olarak tanıması, bu açıdan bizim için önemli bir merhale oldu. İspanya, Norveç, İrlanda ve Slovenya’nın Filistin'i devlet olarak tanıması ve böylece Filistin’i tanıyan devlet sayısının 150'ye çıkmış olması fevkalade önemli bir husus. Bu, uluslarası hukukun gereğidir ve insanlık vicdanının gereğidir. Uluslararası sistem zaten büyük bir kriz içerisinde. 150 ülkenin tanıdığı bir devlet Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde tek bir ülkenin oyuyla tekrar reddedilirse, bu krizin hepten derinleşmesine neden olacak ve uluslararası sistemin toptan iflasına yol açacak bir gerçeklikle karşı karşıya kalırız. Bunun altına da çizdik. Bundan sonra önemli olan, BM Güvenlik Konseyi tanımasa bile, 150 ülkenin bizim çağrımızla, Filistin’i tıpkı Türkiye’nin yaptığı gibi gerçek bir devlet muamelesi ile muhatap almasıdır."



"1967 SINIRLARI YOK OLDU"

"Netahyahu yönetimi bütün dünyaya, 67 sınırlarının yok olduğu, sadece İsrail’in var olduğu bir gerçekliği pazarlamaya çalışıyor"

1967 sınırlarının insanların hafızalarından, resmi evraklardan asla gitmemesi gerektiğinin altını çizen Fidan, "(İsrail Başbakanı Binyamin) Netahyahu yönetimi, bütün dünyaya, 67 sınırlarının yok olduğu, sadece İsrail’in var olduğu bir gerçekliği pazarlamaya çalışıyor. Dünya, 7 Ekim'den sonra bu illüzyona, bu propagandaya, bu yalana artık bir dur dedi. Artık, topluca, sistematik şekilde, yavaş yavaş, nitelikli olarak bir başkaldırı var" ifadelerini kullandı.