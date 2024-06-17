Bakan Fidan ile Somali Cumhurbaşkanı Mahmud görüştü

17 Haziran 2024 17:18 - Güncelleme : 17 Haziran 2024 17:23

Türkiye, Somali'den üst düzey bir konuğu ağırladı. Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Somali Cumhurbaşkanı Mahmud ile görüşme gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı'nın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre Fidan-Mahmud görüşmesine ilişkin notlar yer aldı. Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerde gelinen nokta ve diyaloğun daha ileri seviyelere taşınmasına dair konuların ele alındığı belirtiliyor.