Bakan Fidan ile Somali Cumhurbaşkanı Mahmud görüştü
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
17 Haziran 2024 17:18 - Güncelleme : 17 Haziran 2024 17:23
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, kritik temaslarına devam ediyor. Bakan Fidan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile görüştü. İki ismin görüşmesinde, İki ülke ilişkileri masaya yatırıldı.
Türkiye, Somali'den üst düzey bir konuğu ağırladı. Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Somali Cumhurbaşkanı Mahmud ile görüşme gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanlığı'nın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre Fidan-Mahmud görüşmesine ilişkin notlar yer aldı. Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerde gelinen nokta ve diyaloğun daha ileri seviyelere taşınmasına dair konuların ele alındığı belirtiliyor.
Kaynak: tgrthaber.com