Bakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Vekili Ali Bageri Keni ile görüştü

20 May 2024 22:17 - Güncelleme : 20 May 2024 22:32

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: İran Cumhurbaşkanı Reisi için 1 günlük milli yas ilan edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: İran Cumhurbaşkanı Reisi için 1 günlük milli yas ilan edildi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, akşam saatlerinde İran Dışişleri Bakanı Vekili Ali Bageri Keni ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre; İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı Abdullahiyan’ın helikopter kazası sonucu ölümünden derin üzüntü duyduğunu belirten Bakan Fidan, dost ve kardeş İran halkına taziyelerini iletti.

VEKALETEN ATANDI

Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın ölümüyle boşalan Dışişleri Bakanlığına geçen isim belli oldu.

İran Hükümet Sözcüsü Ali Bahadori Cehromi, 2021 yılından bu yana Dışişleri Bakanı Siyasi İşlerden Sorumlu Yardımcısı ve nükleer konulardaki Baş Müzakereci Bageri Keni bu koltuğa vekaleten atandığını duyurdu.

ALİ BAGERİ KİMDİR?

Ali Bageri, 1967 yılında Tahran'da doğru. Tahran'daki İmam Sadık Üniversitesi'nde İslami ilimler ve iktisat alanında lisans eğitimini tamamlayıp aynı üniversitede ekonomi dersleri verdi.

İran devlet televizyonunda kısa bir süre çalışan Bageri, daha sonra Dışişleri Bakanlığında göreve başladı.

Eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad döneminde 2007-2013 yıllarında İran'ın nükleer ekibinde yer aldı ve nükleer müzakerelerde Said Celili ile birlikte çalıştı.

Bageri, 2012 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Said Celili'nin seçim merkezi başkanlığını yaptı ve Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi'nde Celili'nin yardımcılığı görevinde bulundu.

Aralık 2019'da dönemin Yargı Erki Başkanlığı görevini yürüten İbrahim Reisi'nin kararıyla Yargı Erki'nin Uluslararası İlişkiler ve İnsan Haklarından Sorumlu Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.

Bageri, 14 Eylül 2021'de ise Abdullahiyan’ın kararıyla Dışişleri Bakanı Siyasi İşlerden Sorumlu Yardımcısı görevine getirildi. Bakıri aynı zamanda İran'ın nükleer konulardaki görüşmelerinde Baş Müzakereci görevini de yürütüyordu.