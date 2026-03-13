Bakan Fidan Katarlı ve Azerbaycanlı mevkidaşları ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bölgesel gerilimler sebebiyle kritik temaslarını gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Dışişleri Bakanı Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Al Sani ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov ile bugün gerçekleştirdiği telefon görüşmelerinde, bölgedeki durum ele alındı ve son gelişmeler değerlendirildi.
Bakanlar Türkiye'ye yönelen füze konusunda dayanışma ve desteklerini ifade etti.