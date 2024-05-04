Bakan Fidan, Minnihanov ile görüştü!

04 May 2024 18:45 - Güncelleme : 04 May 2024 18:54

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 15. Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Gambiya’da Tataristan Özerk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 15. Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Gambiya’da diplomasi trafiğini sürdürüyor. Fidan, başkent Banjul’da Tataristan Özerk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Fidan, bugün erken saatlerde Sudan Dışişleri Bakan Vekili Hüseyin Avad Ali Muhammed, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Somali Başbakan Yardımcısı Salah Jama ve Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow ile bir araya gelmişti.