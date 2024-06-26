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Bakan Fidan, Mısırlı mevkidaşıyla görüştü! Orta Doğu'ya kritik uyarı 

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: TGRT Haber
26 Haziran 2024 18:10 - Güncelleme : 26 Haziran 2024 18:38
Bakan Fidan, Mısırlı mevkidaşıyla görüştü! Orta Doğu&#039;ya kritik uyarı 

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri ile görüştü. Fidan, telefon görüşmesinde bölgedeki krizin yayılma riskine karşı mevkidaşına uyarılarda bulundu. 

Diplomatik kaynakların geçtiği bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri ile bugün telefon görüşmesi gerçekleştirdi.  

SAVAŞIN YAYILMA RİSKİNE DİKKAT ÇEKTİ

Görüşmede, Gazze’deki savaşın bölgesel düzeye yayılma riskine dikkat çekildi. 

Savaşın bir an önce durması ve kalıcı ateşkes ilan edilmesi gerektiğine değinildi. İnsani yardımının kesintisiz biçimde Gazze’ye ulaşmasının önemi vurgulandı. 

Kaynak: TGRT Haber
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