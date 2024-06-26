Bakan Fidan, Mısırlı mevkidaşıyla görüştü! Orta Doğu'ya kritik uyarı 

26 Haziran 2024 18:10 - Güncelleme : 26 Haziran 2024 18:38

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan NATO'ya çağrı: Terör konusunda daha fazla adım atılmalı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan NATO'ya çağrı: Terör konusunda daha fazla adım atılmalı

Bakan Fidan, Ermeni mevkidaşı ile görüştü

Bakan Fidan, Ermeni mevkidaşı ile görüştü

Diplomatik kaynakların geçtiği bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri ile bugün telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

SAVAŞIN YAYILMA RİSKİNE DİKKAT ÇEKTİ

Görüşmede, Gazze’deki savaşın bölgesel düzeye yayılma riskine dikkat çekildi.

Savaşın bir an önce durması ve kalıcı ateşkes ilan edilmesi gerektiğine değinildi. İnsani yardımının kesintisiz biçimde Gazze’ye ulaşmasının önemi vurgulandı.