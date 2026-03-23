Bakan Fidan, Mısırlı ve Norveçli mevkidaşlarıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ve Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide ile ayrı ayrı telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanı Fidan, Mısırlı mevkidaşı Abdulati ve Norveçli mevkidaşı Eide ile bugün telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Görüşmelerde, savaşı durdurma yönündeki çabalar ele alındı." denildi.

BAKAN FİDAN PAKİSTAN DIŞİŞLERİ BAKANIYLA DA GÖRÜŞTÜ

Ayrıca Dışişleri Bakanlığı kaynakları, "Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammad Ishaq Dar ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, savaşın son durumuna dair fikir alışverişinde bulunuldu." bilgisini paylaştı.

SAVAŞTA SON DURUM

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile görüşmeler yürüttüklerini belirterek, ülkenin enerji altyapısına düzenlenecek saldırıları 5 günlüğüne ertelediğini duyurdu. İran basını, Trump'ın açıklamasını yalanlayarak, ABD'nin İran'ın misilleme ültimatomu nedeniyle geri adım attığını iddia etti. İsrail, Trump ve İran'dan gelen peş peşe açıklamaların ardından Tahran'a saldırı başlattı. İran ordusu, ABD ve İsrail'in topraklarına yönelik bir operasyona girişmesi durumunda Basra Körfezi'ne mayın döşeneceğini duyurdu.