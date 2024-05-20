Bakan Fidan'dan Reisi'nin ölümüyle ilgili ilk açıklama: "İran'ın acısını derinden paylaşıyoruz"

20 May 2024 09:18 - Güncelleme : 20 May 2024 10:11

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile ortak açıklama yaptı. Pakistan'da konuşan Fidan, İran Cumhurbaşkanı'nın geçirdiği helikopter kazası ilgili ilk kez açıklama yaptı.

"İRAN'IN ACISINI DERİNDEN PAYLAŞIYORUZ"

Fidan yaptığı açıklamada, "İran'dan gelen vefat haberleri bizi derinden üzdü. Allah'tan rahmet diliyorum. Dost ve kardeş ülke İran'ın acısını derinden paylaşıyoruz. kaza haberini ilk aldığımız andan itibaren temas halinde olduk. Elimizdeki imkanların seferber edilmesi için uğraştık. Kurumlarımız ellerinden gelen çabayı gösterdiler. Ama maalesef sonuç bizi derinden üzdü. İran halkının başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.