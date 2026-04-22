Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistanlı mevkidaşı Muhammad Ishaq Dar ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

HABERİN ÖZETİ Bakan Fidan, Pakistanlı mevkidaşı ile görüştü Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistanlı mevkidaşı ile görüşerek ABD ve İran arasındaki müzakerelerin mevcut durumunu ele aldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistanlı mevkidaşı ile görüştü. Görüşmede ABD ve İran arasındaki müzakerelerde gelinen nokta konuşuldu.

Görüşmede ABD-İran müzakerelerindeki son durum ele alınarak, tarafların uzlaşmaya varması için Pakistan ve Türkiye tarafından yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

PAKİSTAN ATEŞKESE ROL OYNADI

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya Diplomasi Forumu kapsamında Türkiye'ye gelen Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile ikili bir görüşme gerçekleştirmişti. Görüşmede ABD-İran arasındaki ateşkeste son durum görüşülmüştü.