Bakan Fidan, Pakistanlı mevkidaşı ile görüştü

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistanlı mevkidaşı Muhammad Ishaq Dar ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede ABD-İran müzakerelerindeki son durum ele alınarak, tarafların uzlaşmaya varması için Pakistan ve Türkiye tarafından yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya Diplomasi Forumu kapsamında Türkiye'ye gelen Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile ikili bir görüşme gerçekleştirmişti. Görüşmede ABD-İran arasındaki ateşkeste son durum görüşülmüştü.