28 Nisan 2024 14:10 - Güncelleme : 28 Nisan 2024 14:15
Bakan Fidan Riyad’da: Gazze Temas Grubu toplantısına katıldı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Riyad'da İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği'nin işgalci İsrail'in Gazze hususunda oluşturduğu Gazze Temas Grubu toplantısına katıldı.
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a gelerek İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği'nin Gazze konusunda oluşturduğu Temas Grubu toplantısına katıldı.
Öte yandan Dışişleri Bakanı Fidan, dün akşam saatlerinde Riyad ziyareti öncesi İngiltere’nin başkenti Londra’ya gitmişti.
MİÇOTAKİS'İN ANKARA ZİYARETİ
Bakan Fidan, Londra'da Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis’in Ankara’ya yapacağı ziyaretin hazırlıkları kapsamında Yunan mevkidaşı Giorgos Gerapetritis ile görüştü. Görüşme sırasında ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası konular ele alındı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı