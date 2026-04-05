Bakan Fidan Suriye'de: Şara ve Zelenskiy ile görüşecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün Suriye’yi ziyaret ediyor. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından paylaşılan bilgiye göre, ziyaret aracılığı ile yapılacak temaslarda ikili konuların ve bölgesel meselelerin ele alınması bekleniyor.
Ziyaret çerçevesinde yapılacak görüşmelerde, Suriye’nin yeniden inşası için ikili düzeyde yürütülen projelerin değerlendirilmesi, Suriye’de kapasite inşası çabalarının desteklenmesine yönelik çabaların gözden geçirilmesi bekleniyor.
Ayrıca, 17 Ocak ve 29 Ocak Mutabakatları çerçevesinde Suriye’nin kuzeydoğusunun merkezi yönetime entegrasyonunda gelinen aşamanın değerlendirilmesi ve Suriye’nin güvenliğine yönelik tehditlerin ele alınması bekleniyor. Fidan’ın görüşmelerde, bölgedeki savaşın Suriye’ye etkilerinin üzerinde durulması, Lübnan’daki durum başta olmak üzere diğer bölgesel konuların ele alınması öngörülüyor.
Bakan Fidan, Suriye’yi ziyaret etmekte olan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’yla üçlü bir görüşme de gerçekleştirecek.