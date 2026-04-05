Bakan Fidan Suriye'de: Şara ve Zelenskiy ile görüşecek

Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Suriye’ye bir ziyaret gerçekleştiriyor. Mevkidaşı Şeybani tarafından Şam Havalimanı'nda karşılanan Fidan, ziyaret kapsamında Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya gelecek.

05.04.2026
saat ikonu 15:29
05.04.2026
saat ikonu 15:55

Dışişleri Bakanı bugün ’yi ziyaret ediyor. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından paylaşılan bilgiye göre, ziyaret aracılığı ile yapılacak temaslarda ikili konuların ve bölgesel meselelerin ele alınması bekleniyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'yi ziyaret ederek ikili ve bölgesel konuları görüşecek, ayrıca Ukrayna Devlet Başkanı ve Suriye Cumhurbaşkanı ile üçlü bir görüşme gerçekleştirecek.
Ziyarette Suriye'nin yeniden inşası ve kapasite inşası çabaları değerlendirilecek.
Mutabakatlar çerçevesinde Suriye'nin kuzeydoğusunun merkezi yönetime entegrasyonu ve Suriye'nin güvenliğine yönelik tehditler ele alınacak.
Bölgedeki savaşın Suriye'ye etkileri ve Lübnan'daki durum gibi bölgesel konular üzerinde durulacak.
Bakan Fidan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile üçlü bir görüşme yapacak.
Ziyaret çerçevesinde yapılacak görüşmelerde, Suriye’nin yeniden inşası için ikili düzeyde yürütülen projelerin değerlendirilmesi, Suriye’de kapasite inşası çabalarının desteklenmesine yönelik çabaların gözden geçirilmesi bekleniyor.

BİRÇOK KONU ELE ALINACAK

Ayrıca, 17 Ocak ve 29 Ocak Mutabakatları çerçevesinde Suriye’nin kuzeydoğusunun merkezi yönetime entegrasyonunda gelinen aşamanın değerlendirilmesi ve Suriye’nin güvenliğine yönelik tehditlerin ele alınması bekleniyor. Fidan’ın görüşmelerde, bölgedeki savaşın Suriye’ye etkilerinin üzerinde durulması, Lübnan’daki durum başta olmak üzere diğer bölgesel konuların ele alınması öngörülüyor.

ZELENSKİY VE ŞARA İLE ÜÇLÜ GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Bakan Fidan, Suriye’yi ziyaret etmekte olan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’yla üçlü bir görüşme de gerçekleştirecek.

