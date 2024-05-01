Bakan Fidan duyurdu: Türkiye, İsrail'e açılan soykırım davasına müdahil oldu

01 May 2024 15:33 - Güncelleme : 01 May 2024 17:23

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Endonezya Dışişleri Bakanı Marsudi ile ortak basın açıklaması yaptı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin, Güney Afrika'nın Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde İsrail'in soykırım işlediğine yönelik açtığı davaya müdahil olduğunu açıkladı.

Bakan Fidan'ın açıklamalarından satır başları:

Endonezya ile Filistin konusundaki tutumlarımızın aynı olduğunu görmekten memnunuz. Gazze'ye yönelik saldırıların durdurulması için önemli çalışmalarda beraber yer aldık.

İsrail-Filistin meselesinde Batı da bizim tutumumuza yaklaşıyor. İsrail'in suçlarına kefil olan ülkelere ikaz olarak bir kez daha vurgulamak istiyorum. Krizin başından beri Gazze'de yaşanan insanlık trajedisinin dünyanın dört bir yanında tepki çekeceğini söyledik. Bugün, İsrail'e destek veren ülkelerde halk sokağa dökülmüş durumda. Gazze'de akan kan yalnızca Gazzelilerin kanı değildir.

Bazı Avrupa ülkelerinin Filistin'i tanımaya yakın olduklarını söylemesi umut vericidir. Bu insanlık dışı duruma hep beraber dur dememiz gerekiyor.

21.Yüzyılda Gazze'de açlıklar yaşanırken, siviller hedef alınırken uluslararası toplum ne bekliyor. Bir tercih ile karşı karşıyız. Ya insanlıktan yana olacağız ya da suçların bedeline ortak olacağız.

TÜRKİYE'DEN İSRAİL KARARI

Gazze'de akan kan sadece Filistinlilerin kanı değildir. İsrail'in saldırıları vicdanlarda yargılanmakta ve mahkum edilmektedir. Türkiye olarak Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanı'na açtığı dava müdahil olma kararı aldık.

Türkiye olarak Filistin halkının yanında olmaya devam edeceğiz. Endonezya ile birlikte Filistin'i savunmaya devam edeceğiz.

DAVANIN DETAYLARI

Güney Afrika geçtiğimiz Ocak ayında İsrail'e Filistin'de sivilleri hedef aldıkları gerekçesiyle soykırım davası açtı. Uluslararası Adalet Divanı (UAD), İsrail'i Gazze'de soykırım yapmakla suçlayan davanın düşürülmesi talebini reddetti. Ancak ateşkes çağrısı yapmayan mahkeme, İsrail'den ölümleri durdurmasını talep etti. Uluslararası Adalet Divanı, İsrail aleyhine ileri sürülen iddiaların “makul seviyede” ispatladığına hükmetti ve (İsrail'in) davanın düşürülmesi yönündeki talebini reddetti. Lahey merkezli mahkeme, İsrail'in Gazze'de soykırımı önlemek için tüm önlemleri almak zorunda olduğuna hükmetti ancak doğrudan ateşkes emri vermekten kaçındı. UAD, İsrail’in saldırılarına maruz kalan Gazzelilerin, ((Filistinlilerin 1948 tarihli Soykırım Sözleşmesi kapsamında) Soykırım Sözleşmesi'nin 2. maddesindeki "korunan grup" tanımını karşıladığını belirtti.

TEDBİR KARARLARI ALINMALI

- Uluslararası Adalet Divanı, İsrail'in Soykırım Sözleşmesi kapsamındaki fiillerin işlenmesini önlemek için tüm tedbirleri alması gerektiğine hükmetti.

- Uluslararası Adalet Divanı, İsrail’in Soykırım Sözleşmesi'nde yasaklanan fiillerin işlenmemesi için gerekli önlemleri alması gerektiğine hükmetti

TEDBİR KARARI NEDİR?

Divan’ın kararı, İsrail’in Soykırım Sözleşmesi'ne aykırı hareket edip etmediğine ilişkin olmayıp sadece muhtemel soykırım tehlikesine karşısında oluşacak zararların önüne geçmek için davada nihai karar verilinceye kadar tarafların uyması gereken geçici önlemler anlamına geliyor.

Divan, tedbir taleplerine ilişkin yaptığı incelemede Güney Afrika’nın “makul” gerekçeler sunmasını yeterli bulurken, Gazze’de soykırımın gerçekleşip gerçekleşmediğine ilişkin incelemesini davanın esasına ilişkin safhada gerçekleştirecek.