Bakan Fidan'dan ABD'li mevkidaşıyla kritik Hamas görüşmesi
Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: Anadolu Ajansı
31 May 2024 22:23 - Güncelleme : 31 May 2024 23:04
Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile Hamas ve İsrail arasındaki müzakerelerde gündeme getirilen son teklifi telefonda görüştü.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Hamas ve İsrail arasındaki müzakerelerde gündeme getirilen son teklif ele alındığı belirtildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı