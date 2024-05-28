Bakan Fidan'dan Avrupa'ya 'PKK' uyarısı: Bir kez daha ortaya koydu...

28 May 2024 11:30 - Güncelleme : 28 May 2024 11:49

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre'nin PKK yandaşlarının Belçika ve Avrupa Birliği sınırları içinde yaşayan Türk vatandaşlarına yönelik saldırılarıyla ilgili yazılı soru önergesine cevap verdi.

Avrupa'daki Türk vatandaşlarını ve kuruluşlarını hedef alan saldırıların yapıldığını hatırlatan Bakan Fidan, saldırıların faillerinin ortaya çıkarılarak adalete teslim edilmeleri ve Türkiye'nin yurt dışındaki misyonlarına yönelik güvenlik tedbirlerinin artırılması için girişimlerin devam ettiğinin altını çizdi.

Olaylarla ilgili Bakanlık tarafından iki açıklama yapıldığını aktaran Bakan Fidan, "Girişimlerimiz neticesinde, Belçika Başbakanı ve Belçika Adalet Bakanı tarafından yapılan açıklamalarda 'PKK gibi terör örgütü olarak sınıflandırılan bir gruba sempati ifadelerinin Belçika'da hoş görülemeyeceği, terörü maruz görmenin ve terör örgütlerine destek vermenin kırmızı çizgileri olduğu' belirtilmiştir" ifadelerini kullandı.

BAKAN FİDAN: KAMU DÜZENİNİ TEHDİT EDİYORLAR

Almanya Dışişleri ve İçişleri bakanlıklarınca yapılan açıklamalarda Türkiye'nin Hannover Başkonsolosluğuna yönelik saldırının en sert şekilde kınandığını belirten Fidan, şu ifadeleri kullandı:

"Marigane Türk Kültür Derneğine yapılan saldırının failleri olan iki şahsın yakalanarak hapis cezasına çarptırıldıkları Fransız makamlarınca ilgili dış temsilciliğimize bildirilmiştir. Yaşanan olaylar, PKK'nın Avrupa'da faaliyet gösterdiği ülkelerde kamu düzenine tehdit teşkil ettiğini bir kez daha ortaya koymuştur. Nisan 2024'te Fransa ve Belçika makamları tarafından PKK terör örgütüne yönelik olarak terörün finansmanı nedeniyle gerçekleştirilen operasyonları da not ediyor, keyfiyeti yabancı muhataplarımız nezdinde gündemde tutmaya devam ediyoruz"