Bakan Fidan'dan BMGK'ya çağrı: İsrail'in esiri olmayın, Filistin'i tanıyın

08 Haziran 2024 11:13 - Güncelleme : 08 Haziran 2024 12:07

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da düzenlenen Olağanüstü D-8 Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nın açılışında önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Fidan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Savaşın ilk günlerinden itibaren İslam İşbirliği Teşkilatı kararlı bir duruş sergiledi.

İsrail uluslararası hukuk çerçevesinde suç işlemekte. Gazze'deki bu durum bir utanç. İşgal, ilhaka karşı durmak zorundayız. D-8 ülkeleri olarak Filistin'in yanındayız. Gazze'deki bu katliamı gerçekleştirenler bir gün hesabını verecekler.

BMGK'YE ÇAĞRI: İSRAİL'İN ESİRİ OLMAYIN

İki devletli ve bağımsız Filistin devletini desteklemeye devam ettik. Bugüne kadar 148 ülke Filistin'i tanıdı. Yüzlerce ülke bu tarihi adaletsizliğe karşı durdu. Filistin'i tanımaları için diğer ülkelere de çağrıda bulunuyoruz. BM Güvenlik Konseyi bu çağrıya kulak vermeli ve bir ülkenin esiri olmaktan çıkmalı. Gazze'nin yanında olup İsrail zorbalığına direnmek hepimizin görevi.

"KALICI ATEŞKES SAĞLANMALI"

İnsani yardımın Gazze'ye verilmesi, acil ve kalıcı ateşkes sağlanmalı. İsrail her zaman bu ateşkes çabalarını reddeden taraf oldu. Adil ve kalıcı bir çözüm sadece daimi ateşkes sağlanırsa olur. Bu da diplomasiyle sağlanır. Bu çerçevede bağımsız Filistin Devleti'nin kurulmasından başka seçenek yok. Türkiye olarak bu çabaları her zaman destekleyeceğiz, Filistinli kardeşlerimizin yanında olacağız."