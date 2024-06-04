Bakan Fidan'dan Çin'de Gazze sözleri: Ateşkes için birlikte çalışacağız

04 Haziran 2024 09:37 - Güncelleme : 04 Haziran 2024 09:39

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çin'de temaslarını sürdürüyor. Bu kapsamda dün Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Politbüro Üyesi ve Devlet Başkanı Yardımcısı Han Zheng ile bir araya gelen Fidan bugün de mevkidaşı Wang Yi'yi ziyaret etti. Fidan ve Wang görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Fidan'ın açıklamasından satır başları:

"İSRAİL'E SİLAH SAĞLAYANLAR SOYKIRIMIN ORTAĞI"

"Çin ve Türkiye Asya’nın iki kadim medeniyeti, Asya’nın itici motoru. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Çin lideri Xi’nin vizyonu doğrultusunda ikili ilişkiler ilerliyor. Türkiye ve Çin pek çok alanda örtüşen görüşe sahip, iyi ilişkiler küresel refah ve istikrara katkı sağlayacak."

Çin’in Filistin konusundaki duyarlılığı memnuniyet verici. Çin’in iki devletli çözümü desteklemesini takdir ediyoruz. Xi’nin (Çin Devlet Başkanı Xi Jinping) barış konferansı çağrısı son derece önemli. İsrail’e silah ve siyasi destek sağlayan bazı ülkeler İsrail’in soykırımına ortak oluyor. Gazze’de ateşkes için Çin’le birlikte çalışmaya devam edeceğiz.

"ÇİN'İN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNE DESTEĞİMİZ TAM"

Türkiye ve Çin birçok alanda ortak görüşe sahip. Ukrayna konusunda da ortak anlayışa sahip. Türkiye’nin Çin’in toprak bütünlüğüne desteği tamdır."

İKİ TÜRK İSLAM ŞEHRİNE ZİYARET

Diğer yandan konuşmasında Urumçi ve Kaşgar'a ziyaretinin olacağı bilgisini de veren Fidan şunları söyledi: "Urumçi ve Kaşgar Türk İslam şehridir. Buralar Çin ve İslam dünyası arasında köprüdür. Halkların birlikteliği zenginliğimizdir. İkili ticaret hacmindeki dengesizlik giderilmeli. Dengesizliğin giderilmesi için somut önerilerimiz oldu. Çin Kültür ve Turizm bakanı bu hafta Türkiye'ye gelecek. Orta Koridor yol kuşak nasıl entegre edilebilir gündeme getirdik."