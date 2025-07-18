Bakan Fidan'dan diplomasi trafiği! Suriyeli mevkidaşıyla görüştü

Dışişleri Bakanlığı Kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Fidan ve Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani görüşmesinde, Suriye’nin güneyindeki durum ele alındı.

Bakan Fidan görüşmede, Türkiye’nin Suriye’nin toprak bütünlüğüne, birliğine ve egemenliğine olan desteğini vurgulayarak, gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve Türkiye'nin Suriye'de sükunetin sağlanmasına katkı vermeye hazır olduğunu söyledi.

İsrail’in olaylara müdahalesinin kabul edilemez olduğunu kaydeden Bakan Fidan, Netanyahu hükümetinin bölgesel istikrara ve Suriye halkının geleceğine tehdit oluşturan eylemlere son vermesi gerektiğini ifade etti.

