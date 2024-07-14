Bakan Fidan'dan Gazze'de ateşkes çağrısı: Akan kan durmalı
Editör: Onur Kaya / Kaynak: Tgrthaber.com
14 Temmuz 2024 17:14 - Güncelleme : 14 Temmuz 2024 17:21
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul’da Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile ortak basın toplantısı düzenliyor.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul’da Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile ortak basın toplantısı düzenliyor. Bakan Fidan'ın açıklamaları şöyle:
"İlk toplantısını 2017'de Ankara'da düzenlediğimiz Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi'nin canlandırılmasını arzu ediyoruz. Biraz önce söz konusu mekanizmanın işleyişini düzenleyen protokolü imzaladık. konseyin ikinci toplantısını bu yıl içinde Riyad'da yapma konusunda mutabık kaldık."
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Kaynak: Tgrthaber.com