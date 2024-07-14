Bakan Fidan'dan Gazze'de ateşkes çağrısı: Akan kan durmalı

14 Temmuz 2024 17:14 - Güncelleme : 14 Temmuz 2024 17:21

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul’da Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile ortak basın toplantısı düzenliyor. Bakan Fidan'ın açıklamaları şöyle:

"İlk toplantısını 2017'de Ankara'da düzenlediğimiz Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi'nin canlandırılmasını arzu ediyoruz. Biraz önce söz konusu mekanizmanın işleyişini düzenleyen protokolü imzaladık. konseyin ikinci toplantısını bu yıl içinde Riyad'da yapma konusunda mutabık kaldık."

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