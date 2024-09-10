Bakan Fidan'dan İsrail ile ticaret mesajı! Tek şartı açıkladı

Editör: Onur Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

10 Eylül 2024 14:17 - Güncelleme : 10 Eylül 2024 15:45

Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır'da düzenlenen Arap Ligi toplantısında Gazze katliamında Netanyahu'ya destek veren ülkelere tepki gösterdi. Batı'nın soykırıma ortak olduğunu belirten Bakan Fidan, "Onlar da hesap verecek" dedi. Fidan, İsrail ile ticaretin yeniden başlayabilmesi için gereken şartı da açıkladı.

Türkiye tam 13 yıl aradan sonra Arap Ligi'ne davet edildi. Mısır'ın başkenti Kahire’de düzenlenen Arap Devletler Ligi'ne katılan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 162. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nda dikkat çeken açıklamalarda bulundu: Bakan Fidan'ın açıklamaları şöyle: İSRAİL İLE TİCARET AÇIKLAMASI "Gazze’ye engelsiz erişim sağlayana kadar İsrail’le ticareti başlatmayacağız. "NETANYAHU'YA DESTEK VERENLER SOYKIRIMA ORTAK" Yüzlerce radikal İsraillinin Harem-i Şerif’e saldırması provokasyondur. Müslüman dünyası Harem-i Şerif’in İslami kimliğini korumak için elinden geleni yapacaktır. Netanyahu'ya destek vermeye devam edenler, devam eden soykırımın da suç ortakları oluyor. Onlar da hesap verecek. Türkiye Arap dünyasına yaklaşımında samimidir ve gerekli siyasi iradeye sahiptir." İlgili Haberler İsrail'den en çirkin katliam! Gazze'de çadırları vurdu, hepsi kumların altına gömüldü: Onlarca ölü ve yaralı var İsrail, Gazze'de ilhak için hazır! Netanyahu ikinci aşamaya geçiyor