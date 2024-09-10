Bakan Fidan'dan İsrail ile ticaret mesajı! Tek şartı açıkladı
Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır'da düzenlenen Arap Ligi toplantısında Gazze katliamında Netanyahu'ya destek veren ülkelere tepki gösterdi. Batı'nın soykırıma ortak olduğunu belirten Bakan Fidan, "Onlar da hesap verecek" dedi. Fidan, İsrail ile ticaretin yeniden başlayabilmesi için gereken şartı da açıkladı.
Türkiye tam 13 yıl aradan sonra Arap Ligi'ne davet edildi. Mısır'ın başkenti Kahire’de düzenlenen Arap Devletler Ligi'ne katılan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 162. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nda dikkat çeken açıklamalarda bulundu: Bakan Fidan'ın açıklamaları şöyle:
İSRAİL İLE TİCARET AÇIKLAMASI
"Gazze’ye engelsiz erişim sağlayana kadar İsrail’le ticareti başlatmayacağız.
"NETANYAHU'YA DESTEK VERENLER SOYKIRIMA ORTAK"
Yüzlerce radikal İsraillinin Harem-i Şerif’e saldırması provokasyondur. Müslüman dünyası Harem-i Şerif’in İslami kimliğini korumak için elinden geleni yapacaktır. Netanyahu'ya destek vermeye devam edenler, devam eden soykırımın da suç ortakları oluyor. Onlar da hesap verecek.
Türkiye Arap dünyasına yaklaşımında samimidir ve gerekli siyasi iradeye sahiptir."
İyi güzel ama bunlarında daha doğrusu marketlerinde iyi bir denetlenmesi lazım,örneğin iki hafta önce gidip aldığım çikolata 2.5 TL idi,geçen hafta 4 yapmışlar ve daha dün gittim aynı markete ve 5 TL yapmışlar. Sadece bu değil bu bir örnek ve bütün ürünlerde aynısını yapıyorlar ve bu dediğim ismini vermeyeceğim Yozgat'ta yaşayan bilir yerli market zinciri bunu yapıyor ve bütün marketlerde aynı. Yani indirimi yapacaklarını zannetmiyorum devlet vergi indiriyor almıyor ama marketler vatandaşa üstün