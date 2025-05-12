Bakan Fidan'dan PKK'nın fesih kararına ilişkin ilk açıklama

Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, kritik temaslarına devam ediyor. Bakan Fidan, Türkiye-Ürdün-Suriye Dışişleri Bakanları ile Ankara'da görüştü. Görüşmeler sonrası gazetecilere açıklamalarda buluna Bakan Fidan, PKK'nın fesih kararını değerlendirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın diplomatik temasları devam ediyor. Bakan Fidan, Türkiye-Ürdün-Suriye Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı için Ankara’ya gelen Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile görüştü.

BİR TEMAS DAHA

Bakan Fidan, daha sonrasında Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ve Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'yle de Türkiye-Ürdün-Suriye Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı kapsamımda bir araya geldi.

PKK'NIN FESİH KARARI

Görüşmelerin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Fidan, PKK fesih kararını değerlendirdi. Bakan Fidan, "Bu kararın alınmasını önemli görüyorum. Bu karar samimi bir şekilde uygulanırsa hayırlı olur. Bugün Cumhurbaşkanımızın başkanlığında Kabine toplantımız var. Orada bu konuyu detaylıca masaya yatıracağız. Cumhurbaşkanımız sonrasında kamuoyunu bilgilendirecektir" dedi.