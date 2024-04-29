Bakan Fidan'dan önemli açıklamalar: Maskeleri düştü!

29 Nisan 2024 23:10 - Güncelleme : 29 Nisan 2024 23:23

Tel Aviv’de Gazze’deki esirlerin aileleri ve destekçileri sokağa indi

Tel Aviv’de Gazze’deki esirlerin aileleri ve destekçileri sokağa indi

5 ilde suç örgütüne darbe: Çok sayıda tutuklama var!

5 ilde suç örgütüne darbe: Çok sayıda tutuklama var!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail-Gazze meselesiyle ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Fidan, İsrailli siyasetçilerin maskelerinin artık düştüğünü kaydetti.

"MASKELERİ DÜŞTÜ"

Türkiye'nin Gazze için yoğun mesai sürdürdüğünün altını çizen Bakan Hakan Fidan şunları kaydetti:

"Türkiye, Filistinli kardeşlerinin yanında yer almaya ve Gazze’deki katliamın faillerinin yargılanması için var gücüyle çalışmaya devam edecektir. Milletimizin liderlerini siyasi malzeme yapma densizliğinde bulunan İsrailli siyasetçilerin maskeleri artık tamamen düşmüştür."

"HESAP VERECEKLER"

"Uluslararası hukuku ve tüm insani değerleri ayaklar altına almaya devam eden İsrailli yetkililer, dünya kamuoyu vicdanında çoktan mahkûm edilmiş durumdadır. Katliamın faillerinin hukuk önünde hesap verecekleri günü iple çekiyoruz." ifadelerini kullandı.