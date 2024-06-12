Bakan Fidan: Gazze'nin yanında olmaya devam edeceğiz

12 Haziran 2024 17:33 - Güncelleme : 12 Haziran 2024 17:46

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brezilya Dışişleri Bakanı Mauro Vieira ile ortak basın açıklaması yaptı. Bakan Fidan, Türkiye'nin önümüzdeki günlerde Gazze'nin yanında olmaya devam edeceğini belirterek Brezilya'nın da Türkiye gibi savaşa bir tavır sergilediğini bildirdi.

Brezilya Dışişleri Bakanı Vieira ise Bakan Fidan ile bölgesel sorunların ele alındığını ve iki ülke arasındaki ilişkilerin derinleştiğini dile getirdi.

Bakan Fidan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"İyi bir görüşme oldu. Büyükelçiliğimizin ev sahipliğinde Rusya'da faaliyet gösteren Türk iş insanlarıyla bir araya geldim. Onların sorunlarını, çalışmalarını birinci elden Cumhurbaşkanımız adına dinleme fırsatı buldum. Gerçekten hem göğsüm kabardı hem de arkadaşlarımızın sorunlarını dinlediğim görüşmelerde iş insanlarımızın konularını ilgili muhataplarına taşıma fırsatım oldu.

"BRICS ÖNEMLİ İŞLER ÜSTLENİYOR"

BRICS toplantısı da oldukça önemliydi. BRICS'in küresel ekonomik sistemde yaklaşım, kimlik ve siyaset çeşitliliğini artıran bir örgüt olduğunu gördük. BRICS önemli işler üstlenmekte. Küba, Etiyopya, Belarus ve Kazakistan dışişleri bakanları ile ikili görüşme gerçekleştirdim. Bugün de diplomasi trafiğimiz devam ediyor. Brezilyalı mevkidaşımı ağırlıyorum. Yarın Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te Güneydoğu Avrupa Ülkeleri İşbirliği Zirvesi'ne katılıp ertesi gün İtalya'daki G7 Toplantısı'nda Cumhurbaşkanımıza refakat edeceğiz. Uluslararası meselelere dair görüşlerimizi aktarıp Filistinli kardeşlerimizin sorunlarını orada da gündeme taşıyacağız.

"ANA GÜNDEM FİLİSTİN"

Türkiye’nin diplomasi trafiğinde son bir ay içinde çok fazla görüşmelerimiz oldu. Filistin konusu ana gündem maddemiz oldu. Gazze’de kalıcı barışın sağlanması adına birçok temasta bulunduk. Toplantılarda Suriye’deki son durumu ve Filistin meselelerini ele aldık.

Arife ve bayramın 1. günü İsviçre’deki Ukrayna Barış Zirvesi'nde ülkemizi temsil edeceğiz. Adil bir barışın sağlanmasına yönelik görüşlerimizi paylaşacağız.

Avrupa'dan Asya'ya, Orta Doğu'dan Bakanlara gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerin arkasında çok ciddi emek var. Bu yoğun gündemde ülkemizi temsil etmek bize onur veriyor."