Bakan Fidan'dan peş peşe kritik temaslar

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (solda), Malezya’da düzenlenen Türkiye-ASEAN Sektörel Diyalog Ortaklığı Üçlü Toplantısına katıldı. Fidan toplantı kapsamında, Malezyalı mevkidaşı Muhammed Hasan (ortada) ve ASEAN Genel Sekreteri Kao Kim Hourn (solda) ile görüştü.

MALEZYA BAŞBAKANI İLE 'SAVUNMA SANAYİİ' GÖRÜŞMESİ

Hakan Fidan, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları toplantısı dolayısıyla bulunduğu Kuala Lumpur'da Malezya Başbakanı Enver İbrahim tarafından kabul edildi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, ASEAN Dışişleri Bakanları toplantısına katılmak üzere gittiği Malezya'da Başbakan İbrahim ile bir araya geldi. Görüşmede ikili siyasi ve ekonomik konuların yanı sıra savunma sanayii alanındaki çalışmalar ele alındı.

PEŞ PEŞE TEMASLAR

Bakan Fidan, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) 58. Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında bulunduğu Malezya’da, Brunei Darusselam Dışişleri İkinci Bakanı Erywan Yusof ile bir araya geldi.

Hakan Fidan, toplantı kapsamında Papua Yeni Gine Dışişleri Bakanı Justin Tkachenko ile de görüşme gerçekleştirdi.