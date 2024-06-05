Bakan Fidan'dan Urumçi ve Kaşgar'a ziyaret!

05 Haziran 2024 07:27 - Güncelleme : 05 Haziran 2024 07:46

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Çin temasları devam ediyor. Bakan Fidan Pekin’de dün yaptığı açıklamada, Urumçi ve Kaşgar'ın Çin’in kültürel zenginliğine katkıda bulunan kadim birer Türk-İslam kenti olduğunu ifade etmişti.

3 günlük Çin temaslarının son gününde ziyaret edilecek bu iki kentte, Uygur Türkleri'nin temel hak ve özgürlüklerinin korunması ve Çin'de refah ve huzur içinde yaşamalarının önemi gündeme getirilecek.

Dışişleri Bakanı Fidan, Urumçi ve Kaşgar ziyaretlerinin ardından yurda dönecek.